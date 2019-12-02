عربيات ودوليات

ابوظبي – كونا: تحتفل الامارات اليوم بيومها الوطني الـ 48 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام وذكرى قيام اتحاد اماراتها السبع الذي تأسس عام 1971 باعتباره يمثل مرحلة تاريخية مهمة لمسيرة الدولة وانجازاتها الحديثة في جميع المجالات. ويستذكر ابناء الامارات في هذه المناسبة الوطنية الانجاز الذي أسس له الآباء المؤسسون بوضع حجر أساس نهوض دولة قوية تلتحم فيها القيادة والشعب تحت راية الوطن الواحد. ومن المقرر ان يشهد ستاد «مدينة زايد الرياضية» في العاصمة أبوظبي الاحتفالية الرسمية تحت شعار «ارث الأولين». وتشكل المناسبة فرصة لاستعراض مسيرة التنمية التي شهدتها الامارات طوال الخمسة عقود وعززت فيها قيم الترابط والتسامح والرغبة الصادقة لمؤسس الدولة الراحل وباني نهضتها الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وسطرت الامارات خلال عام 2019 الذي اتخذ شعار «عام التسامح» وهو ما تمت ترجمته الى مبادرات عالمية تصدرتها «وثيقة الأخوة الانسانية» و«القداس البابوي» في أبوظبي والاعلان عن بيت «العائلة الابراهيمية» و«قمة التسامح العالمية» عبر السعي الى تصفية الاجواء بين ابناء الاديان المختلفة للوصول الى عالم اكثر تعايشا وتقبلا للآخر. وفي الاطار التشريعي كانت المحطة الابرز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الرابعة 2019 قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الى 50 في المئة في سابقة هي الاولى على مستوى العالم وذلك بهدف تمكين المرأة الاماراتية في مختلف القطاعات. وعلى مستوى المؤشرات العالمية واصلت الامارات صدارتها على المستوى العربي واحتلت المركز الأول في مجال التنافسية فيما بلغت المركز الـ25 على المستوى العالمي متقدمة مرتبتين على الترتيب العام للسنة السابقة. وفي مجال الفضاء الخارجي حققت الامارات انجازا لافتا بوصول اول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري الى المحطة الفضائية الدولية. وعلى الصعيد الرياضي استضافت الامارات فعاليات الدورة الـ17 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم ودورة الألعاب العالمية الـ15 للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» اضافة الى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «فورمولا1» في أبوظبي.

وعلى الصعيد الحكومي اطلقت الامارات هذا العام أربع استراتيجيات وطنية في مجالات القوة الناعمة والثورة الصناعية الرابعة والتعليم العالي والأمن المائي. وفي المجال الاقتصادي حافظت الامارات على نموها المتوازن خلال العام الحالي رغم كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا حيث اكدت وزارة الاقتصاد الاماراتية في تقرير ان الناتج المحلي للدولة سيرتفع بنهاية 2019 بزيادة تصل الى 16 مليار دولار اميركي عن العام الماضي.

وعلى الصعيد الثقافي برز هذا العام حدثان رئيسيان الأول هو تنصيب امارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019 اما الحدث الثاني فتمثل بحصول الامارات على مقعد دائم في مجلس منظمة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «ايكروم».

