عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: قصفت طائرات مسيرة «درونز» تركية مواقع لقوات النظام السوري في تل طويل الواقعة شمال سورية بين تل تمر والمناجير، ما أسفر عن سقوط جرحى، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما اتسعت دائرة التوتر أيضا ودارت اشتباكات بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على تخوم بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، ما شكل تهديداً لمنطقة خفض التصعيد.

وبحسب المرصد السوري فقد تم الاتفاق بعد مفاوضات بين الجانبين التركي والروسي على سحب الفصائل المسلحة لمسافة كيلومترين وانسحاب القوات الموالية لتركيا حتى الحد الأخير من رأس العين وكذلك الانسحاب من الطريق الدولي إم فور، وإعادة انتشار قوات النظام السوري في تلك المناطق. على صعيد متصل اكدت الولايات المتحدة استمرار دعمها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس والمبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون في جهودهما لتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان اورتاغوس في بيان «في الأسبوع الماضي عقدت لجان الصياغة جولة ثانية لتحريك العملية إلى الامام في صياغة الدستور الذي يعكس إرادة جموع السوريين» مشيرة إلى أن وفد الحكومة السورية جاء إلى الجولة الثانية بطلب إدخال شروط مسبقة قبل مناقشة المبادئ الدستورية. واضافت ان «الشروط المسبقة من نظام (الرئيس السوري) الأسد تنتهك بوضوح قواعد اللجنة الدستورية وهي محاولة صارخة لتأخير العمل في جهود مهمة مدعومة من جانب المجموعة المصغرة ومجموعة استانا».

وأكد البيان أن اللجنة الدستورية «لايمكن أن تكون الجهد الوحيد الذي يسير فيه المجتمع الدولي بناء على قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 مشددا على ضرورة العمل في باقي الجوانب الأخرى للقرار بما في ذلك اطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

في المقابل وصفت سورية، بيان الولايات المتحدة بأنه «محاولة للتدخل في شؤون الدول».ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القول إن «البيان الصادر عن الخارجية الأميركية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة». وأضاف المصدر أن «حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سوري – سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص السيد بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط». وشدد المصدر على أنه أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة له ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.

