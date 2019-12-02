عربيات ودوليات

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تنطلق اليوم بالقاهرة جولة ثانية من المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، وممثل عن البنك الدولي، ومندوب عن الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن 4 جولات تفاوضية تنتهي فى واشنطن فى 15 يناير المقبل.

وشهد الاجتماع الأول الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية، فى منتصف نوفمبر، عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة وفى ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش وفقا للنتائج التي توصلوا إليها كوثيقة عمل فى المناقشات المقبلة

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر الحالي، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث فى واشنطن.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم عرض رؤية كل دولة حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تتمسك مصر باتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى مارس 2015، خصوصاً البند العاشر الذي ينص على ضرورة التوافق حول هذه القواعد، خاصة خلال فترات الجفاف الممتد.

وقالت مصادر مصرية إنه من المقرر أن يشهد اجتماع القاهرة عرض العناصر الفنية الحاكمة لعملية الملء والتشغيل، وضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، بالإضافة للآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وطرح رؤية محددة لتشغيل الخزان الإثيوبي تتوافق مع السدود فى مصر والسودان، وفقًا لما يحدث بالأنهار المشتركة فى العالم ، وأضافت المصادر أن مصر ستواصل تقديم عرض تفصيلي حول ضرورة الاتفاق بين الدول الثلاث على آلية التعامل مع هيدرولوجية النيل خلال «الجفاف الممتد» على مراحل، وفقًا لهيدرولوجية النيل الأزرق، بحيث تراعى فترات الجفاف والجفاف الممتد الذي يشهده حوض النيل الأزرق خلال الفيضان السنوي.

ويرى الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق أن هناك تفاوتا كبيرا بين أهداف التفاوض بين الدول الثلاث ما بين أهداف سياسية لإثيوبيا للتحكم في النيل الأزرق لكي تصبح القوة المهيمنة فى شرق إفريقيا، ومصر تحاول الوصول إلى حل يحافظ على الأمن المائي المصري، ولا يُحْدِث خللًا بميزان القوى فى المنطقة، بينما يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر وأضرار قد تكون جسيمة، ولفت علام إلى أن المراقبين الدوليين “ أميركا والبنك الدولي” فموقفهما غير معلن وغير معلوم، ولكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، التي اعتمدت عليها مصر كلية فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد.

وتوقع علام أن تكون المفاوضات صعبة، وأنه ليس مستبعَدًا حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات ومهاترات متعددة بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضي العلمي القانوني العقلاني للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية واتفاقية عنتيبى وغيرها من موضوعات لتشتيت التركيز وإفساد المفاوضات

لكن علام يؤكد أنه إذا استمرت المفاوضات في إطار فني علمي والتزام بالأجندة وبقواعد القانون الدولي فالنتيجة ستكون بلا شك فى صالح مصر ومُخيِّبة للأهداف الإثيوبية السياسية، وعلى المفاوض المصري عدم الاستجابة لأي استفزازات أو الانجرار إلى أي موضوعات خارج أجندة الاجتماع، والتمسك بالثوابت والمطالب المصرية، وعدم الاستجابة لما يسمى بالحلول الوسط ، التي لا تستند إلى أي ثوابت علمية أو فنية.

