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قتل طفل ووالده وجدته ، وأصيب أربعة آخرون من أسرة واحدة إثر سقوط سقف كنيسة أثرية قديمة عليهم أثناء قيامهم بأداء صلاة القداس صباح أمس، بداخل دير أبو فانا غرب قرية قصر هور بصحراء مركز ملوي بالمنيا بصعيد مصر، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، فيما صرحت النيابة بدفن جثث المتوفين وأمرت بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة الموقع.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بداخل دير أبو فانا إثر انهيار أحد أسقف الكنائس الأثرية عليهم وانتقلت القيادات الأمنية ب المنيا ورجال الإنقاذ والحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث وأربعة مصابين من أسفل الأنقاض بداخل الكنيسة، وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث قضاء وقدر ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث.

