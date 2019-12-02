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السيسي يفتتح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019»، وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد أروقة المعرض خلال الافتتاح حيث تفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية ثم تفقد أجنحة وزارات الدفاع، والداخلية والإنتاج الحربي، المالية، التضامن الاجتماعي، التخطيط، وهيئة البريد المصري، والبنك المركزي . وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين، حيث اطلع الرئيس على التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، وكذلك مشروع الفاتورة الإلكترونية . وأضاف راضي أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية بناء الإنسان المصري، والأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي، وكذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها، لتحييد العامل البشرى في إطار جهود الدولة، لتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.


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