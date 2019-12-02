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طور علماء برازيليون وأميركيون مستشعرا بيولوجيا قائما على النظارات قادرا على قياس مستويات السكر في الدم من خلال دموع الشخص، ما يوفر اختبارا أقل تدخلاً لمرضى السكري.ويستطيع المستشعر الحيوي المطور تحديد إنزيم يسمى الجلوكوز أوكسيديز، المستخدم للكشف عن الجلوكوز الحر في سوائل الجسم، في الدموع، مما يلغي الحاجة إلى وخز الإصبع.

وعندما تتلامس الدموع مع إنزيم الجلوكوز أوكسيديز، فإنه يغير من تدفق الإلكترونات مما تنتج عنه إشارة يتم تسجيلها ومعالجتها بواسطة الجهاز المثبت في النظارات، والذي يرسل بدوره النتائج في الوقت الحقيقي إلى جهاز حاسب أو هاتف ذكي.

وبصرف النظر عن أن العملية غير مؤلمة، فإن جهاز الاستشعار البيولوجي يمكن أن يقلل من خطر العدوى لدى الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة قياس السكر بشكل متكرر.

