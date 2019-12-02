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اكد فريق من العلماء أن بدء الصباح بالقهوة عادة جيدة، لأن الكافيين الموجود في المشروب مفيد للدماغ، فهو يساعد في مكافحة الضعف المعرفي الناجم عن الشيخوخة.

كما وجد باحثون من الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وألمانيا، أن مستقبلات محددة في الدماغ تلعب دورا رئيسا في شيخوخة الأعضاء لذلك اكتشفوا أن التعبير غير طبيعي لمستقبلات الأدينوسين A2A يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة في الفئران التجريبية.هذا المستقبل هو أيضا هدف للكافيين، فهو يحجب A2A ويعيد دماغ الحيوانات إلى وظائفه الطبيعية. وهكذا، يمكن أن يمنع الكافيين شيخوخة الدماغ.

وقال الباحثون إن القهوة يمكن أن تساعد في منع تكون حصاة المرارة، وكذلك تقلل من خطر تليف وتشمع الكبد. ومع ذلك، قال العلماء إنه من المستحسن شرب القهوة دون كريم وسكر.

