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كشفت مصادر أمنية مصرية هوية شاب انتحر من أعلى برج القاهرة ليلاً وقالت انه يدعى نادر محمد جميل وهو يدرس بكلية الهندسة جامعة حلوان، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس. وحسب صحف مصرية، فإن الطالب المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة وقد أبلغ أحد أصدقائه نيته الانتحار. وحاول احد اصدقائه التخفيف عنه بالتنزه في برج القاهرة إلا أنه غافله وقفز من البرج البالغ ارتفاعه 187 مترا ليلقى مصرعه على الفور.

ونشر ناشطون تغريدات على موقع تويتر قالوا إنها تحوي آخر رسائل الطالب. وتحتل مصر المرتبة 152 في قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2017، الخاصة بمعدلات الانتحار في العالم، وتضم القائمة 183 دولة.

