دوليه

تجنب يوفنتوس حامل اللقب هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلا من مباراته وضيفه ساسولو 2-2 أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي. وبعد أن كان مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني. لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فك صيامه عن التسجيل منذ 30 أكتوبر. وتقدم يوفنتوس عبر ليوناردو بونوتشي 20). إلا أن الفرحة لم تدم طويلا لأن ساسولو أدرك التعادل بهدف رائع للعاجي جيريمي بوغا (22). ومع بداية الشوط الثاني سجل فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني للضيوف بعد جملة من الأخطاء الدفاعية (47)، قبل أن يتعادل يوفنتوس عبر ركلة جزاء سددها رونالدو في الدقيقة 68. واستعاد أتالانتا نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه بريشيا 3-0 أول من امس في دربي لومبارديا، في افتتاح المرحلة، التي شهدت أيضاً سقوطاً جديداً لفيورنتينا بخسارته أمام ضيفه ليتشي المتواضع 0-1.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 25 نقطة ولحق بكالياري وروما في المركز الرابع. في المباراة الأولى، فرض لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماريو باساليتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 26 بضربة رأسية و61 بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة، قبل أن يختم المهاجم الدولي السلوفيني يوسيب إيليسيتش المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

ورفع أتالانتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف شاختار دانييتسك الأوكراني الثاني والذي سيستضيفه في الجولة الأخيرة في خاركيف في 11 ديسمبر المقبل، وبفارق نقطة واحدة خلف دينامو زغرب الذي يستضيف مانشستر سيتي في اليوم ذاته.في المقابل، مني بريشيا بخسارته السادسة على التوالي والثامنة في مبارياته التسع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والعاشرة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

وفي المباراة الثانية، سجل أندريا لا مانيتا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 49، مانحا اياه ثلاث نقاط غالية، أبعدته قليلا عن فرق القاع.

ورفع ليتشي رصيده إلى 14 نقطة، وقفز إلى المركز الثالث عشر، بعدما كان على بعد مركز واحد من ثلاثي الهبوط، فيما مني فيورنتينا بالهزيمة الثانية تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباراة ثالثة، عمق تورينو جراح مضيفه جنوى عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله البرازيلي غليسون بريمر في الدقيقة 77.

