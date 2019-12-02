دوليه

أفرزت قرعة كأس أوروبا 2020 التي سحبت أول من امس في بوخارست، مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا بطلة العالم والمانيا المتوجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع انكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018. ولم تكن فرنسا المتوجة مرتين في 1984 و2000 والبرتغال بطلة 2016 ضمن المستوى الاولى في القرعة، فوقعتا مع المانيا بطلة 1972 و1980 و1996 التي ستلعب مبارياتها على ارضها في ميونيخ.وسيكمل مجموعة «الموت» السادسة الفائز من الملحق 1 (رومانيا ضد ايسلندا وبلغاريا ضد المجر) او الملحق 4 اذا احرزت رومانيا الملحق 1. وكانت فرنسا فازت على المانيا 2-0 في نصف نهائي نسخة 2016 على ارضها، قبل ان تخسر بعد التمديد امام برتغال كريستيانو رونالدو الذي خرج من النهائي مصابا، قبل ان تتوج بلاده للمرة الاولى في تاريخها.

ورأى مدرب فرنسا ديدييه ديشان انه سيعسكر في مقره الاعتيادي في «كليرفونتين» بالقرب من العاصمة باريس «انها المجموعة الاصعب لكن يجب ان نتقبل ذلك. يجب ان يكون منتخب فرنسا جاهزا على الفور. هذه مجموعة معقدة على الورق بغض النظر عن الخصوم والنتائج التي حققوها في الاونة الاخيرة». وأشار مدرب المانيا يواكيم لوف الى ان «هذه مجموعة الموت. المباريات في ميونيخ ستكون بمثابة المهرجانات. التوقعات ستكون مرتفعة. سيكون تحديا كبيرا لفريقنا الشاب لكن حافزا كبيرا ايضا. هذه مكافأة فوزنا في مجموعتنا بالتصفيات». وفي المجموعة الرابعة تضرب انكلترا موعدا جديدا مع كرواتيا التي هزمتها 2-1 بعد التمديد في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.وتكمل المجموعة تشيكيا والفائز من الملحق 3 (النروج ضد صربيا واسكتلندا ضد اسرائيل). ووقعت اسبانيا بطلة 1964 و2008 و2012 في مجموعة خامسة سهلة تضم بولندا، السويد، والفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد ايرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية ايرلندا). أما بلجيكا ثالثة المونديال الاخير فوقعت في مجموعة ثانية سهلة مع روسيا، الدنمارك وفنلندا. وفي المجموعة الثالثة تلعب هولندا بطلة 1988 مع اوكرانيا، النمسا والفائز من الملحق 4 (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) او رومانيا المضيفة بحال تأهلها. وستجمع المباراة الافتتاحية ايطاليا وتركيا في العاصمة روما ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا سويسرا وويلز. وتقام النهائيات بين 12 يونيو و12 يوليو 2012 في 12 مدينة وذلك للمرة الاولى.وستمتد المباريات من العاصمة الايرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الاسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا الى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الانكليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في 12 يوليو.

