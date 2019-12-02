دوليه

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم الى نتائجه السلبية بخسارته اول من امس امام ضيفه باير ليفركوزن المنقوص عدديا 1-2، ما اتاح للايبزيغ الفائز على ارض بادربورن متذيل الترتيب 3-2 الانفراد موقتا بصدارة ترتيب الدوري الالماني.

وبهدفي الجامايكي الشاب ليون بايلي، مني المدرب الموقت لبايرن هانزي فليك بأول خسارة في خمس مباريات بعد حلوله بدلا من الكرواتي المقال من منصبه نيكو كوفاتش. وانهى ليفركوزن الذي صعد الى المركز السابع المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جوناثان تاه في الدقيقة 81 لعرقلة البرازيلي كوتينيو، عندما كان بايرن يشن هجمات متلاحقة لمعادلة الارقام. ورفع لايبزيغ رصيده الى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد بايرن عند 24 نقطة في المركز الرابع. وكان فليك الذي سيشرف على الفريق البافاري على الاقل حتى يناير، فاز في أول اربع مباريات وسجل فريقه 16 هدفا دون ان تهتز شباكه، في أفضل بداية لمدرب جديد في بايرن.لكن على ملعب «اليانز ارينا» لم يكن موفقا ضمن المرحلة 13 فاصاب القائم والعارضة ثلاث مرات، امتلك الكرة بنسبة 75% وسدد 24 مرة على المرمى اي ضعف تسديدات ليفركوزن.

وتقدم ليفركوزن عبر السريع بايلي (22 عاما) الذي تفوق على المدافع الفرنسي بنجامان بافار اثر تمريرة لامعة من كيفن فولاند واطلق ارضية محكمة من حافة المنطقة الى يمين الدولي مانويل نوير. وبعد حرمان الخشبات بايرن من التسجيل عبر سيرج غنابري والكرواتي ايفان بيريشيتش، عادل توماس مولر في الدقيقة 34 بيسارية ارضية جميلة من حدود المنطقة. لكن ليفركوزن استعاد تقدمه بعد 113 ثانية عندما تفوق بايلي على الاسباني خافي مارتينيز وسدد يسارية ارضية من داخل المنطقة في الشباك البافارية. وعاند الحظ لاعبي بايرن وخصوصا هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وأهدر ليفا الفرص والمرمى تحت رحمته، ليبقي على رصيده الرائع البالغ 27 هدفا في 20 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.وتحدث فليك بعد الخسارة قائلا «في الشوط الاول لم نكن منتبهين، عرفنا ان ليفركوزن قوي جدا في المرتدات. لا يمكنني ان انتقد التزام وارادة فريقي، لكن لم نكن جيدين في ترجمة فرصنا». وتنفس المدرب السويسري لوسيان فافر الصعداء بعد الفوز الصعب لفريقه بوروسيا دورتموند على مضيفه هرتا برلين 2-1، برغم خوضه شوطا كاملا بعشرة لاعبين.

