دوليه

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي على هدف برايتون في مرمى فريقه في اللقاء الذي فاز به ليفربول 2-1 أول من امس

في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي مواصلاً سلسلة انتصاراته التي ورفعها إلى 13،

قائلا «لقد اشركنا لاعبا بدون تحمية الجميع تقريبا هنا يشعر بالبرد، تخيل انك تنزل إلى الملعب ترتدي سروالا قصيرا وقميصاً خفيفا جدا وقفازا وهي طبعا لا يمكنها ان تشعرك بالدفء».

وأضاف «لقد سمح البعض للركلة الحرة أن تلعب بهذه الطريقة، كأنهم كانوا نياما نوعا ما».

وفي الوقت الذي كان فيه ليفربول في طريقه إلى فوز سهل بعد تقدمه بهدفين، تعقدت المهمة بطرد حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر للمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء عندما حاول قطع كرة البلجيكي لياندرو تروسار(78)، فتعقدت المهمة بتقليص الضيوف للفارق من ركلة حرة لم يمهل فيها الحكم مارتن أتكينسون الحارس البديل الإسباني أدريان الوقت لتثبيت حائطه البشري فلعبها لويس دانك مباشرة إلى المرمى الخالي (79).

وشكر كلوب حارس البديل أدريان معتبراً أنه قدم عونا كبيرا للفريق، بانقاذه مرماه من كرتين خطيرتين، لافتا أنه مع قدمين باردتين لا يمكنك أن تسدد الكرة بعيدا كما كان يريد.

وقال «انا سعيد فعلا وفخور بالرغبة التي أظهرها اللاعبون،

والبطاقة الحمراء جعلت منه فوزا مميزا». وأكد كلوب أنه لا يفكر بفارق النقاط مع الفرق الأخرى وقال «الناس يتكلمون عن فارق 11 نقطة، لكن ليستر سيتي يلعب غدا ومن الممكن أن تصبح ثماني نقاط. لقد فزنا بثلاثة عشرة مباراة لكنها

جميعها لم تكن سهلة وفرض المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي ليفربول برأسيتين في الدقيقتين (19 و24).

وقاد ديلي الي فريقه توتنهام للفوز على بورنموث 3-2 بتسجيله هدفين، ليمنح البرتغالي جوزيه مورينيو انتصاره الثالث على التوالي منذ

توليه منصبه الجديد على رأس الجهاز الفني للفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.وسجل الي هدفيه في الدقيقتين 21 و50 وأضاف الفرنسي موسى سيسوكو الثالث (69)، فيما سجل البديل الويلزي هاري ويلسون (73 و90) هدفي بورنموث.

