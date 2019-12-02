دوليه

استعاد ريال سوسييداد توازنه ونغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه إيبار 4-1 اول من أمس ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني.وهو الفوز الثامن لسوسييداد هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فصعد إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، فيما مني إيبار بخسارته الثامنة وبقي في المركز السادس عشر.

وخسر ريال مايوركا أمام ريال بيتيس بهدف للإيرلندي لاغو جونيور (55 من ركلة جزاء) مقابل هدفين

لخواكين (7 من ركلة جزاء) والفرنسي نبيل فقير (33).وحقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدفين لرودريغو مورينو (49) وفرانس توريس (70) مقابل هدف للكاميروني أندريه زامبو أنغويسا (54).وأهدر جيرار مورينو ركلة جزاء لفياريال في الدقيقة 15.

