دوليه

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تعرض الزمالك لخسارة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بافتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. والخسارة هي الثانية على التوالي للزمالك بعدما خسر مؤخرا في الدوري من إنبي.

وبهذه النتيجة يكون مازيمبي قد تصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط أمام زيسكو وأول أغسطس الأنجولي بنقطة واحدة لكل منهما ثم الزمالك بدون رصيد. ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي في القاهرة السبت المقبل بالجولة الثانية. وجاء البديل كابانغو ليصنع 3 أهداف لمازيمبي حيث أحرز الأول عن طريق موليكا في الدقيقة 60 ثم موبوتو في الدقيقة 66 وأضاف موليكا الثالث في الدقيقة 84. وقدم الزمالك مباراة جيدة حتى الدقيقة 60 من اللقاء وكان ندا لمازيمبي وأهدر عدة فرص محققة للتقدم لكن بعد الهدف الأول انهار الأبيض. وكانت البداية قوية من جانب الزمالك حيث شهدت الدقيقة 3 محاولة هجومية بعد تمريرة أحمد سيد «زيزو« لمحمد أوناجم لكنه أرسل عرضية قوية مرت بسلام على مرمى مازيمبي. وتعرض محمود حمدي «الونش» للإصابة في الدقيقة 14 من أحداث المباراة وتوقفت المباراة لدقيقة من أجل تلقيه العلاج داخل أرض الملعب. وفي الدقيقة 19 توقفت المباراة من جديد بعدما سقط الونش أرضا متأثرا بالإصابة وتم نقله خارج الملعب عن طريق المسعفين ليسقط بعد ذلك محمد عواد حارس الزمالك ويتلقى العلاج ويكمل المباراة.وقام الصربي ميتشو بالدفع بمحمد عبدالغني بدلا من الونش المصاب في الدقيقة 21.

وأنقذت العارضة في الدقيقة 47 مرمى الزمالك ومحمد عواد عندما تصدت لكرة رأسية من أوشيندي بعد عرضية متقنة.وأهدر محمد أوناجم فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 49 بعدما انفرد بالحارس لكن تسديدته ذهبت خارج المرمى. وقام الصربي ميتشو بالدفع بمحمد حسن في وسط الملعب المدافع بدلا من حازم إمام في الدقيقة 55 وفي الدقيقة 60 أحرز مازيمبي أول أهداف المباراة عن طريق موليكا من ضربة رأس. وعاد مازيمبي ليضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك بعدما استلم موبوتو عرضية أرضية وسددها في شباك عواد بالدقيقة 66.

وتوقفت المباراة لدقائق بسبب اعتراضات من جانب لاعبي والجهاز الفني لنادي الزمالك بداعي أن الهدف جاء من تسلل. وفي الدقيقة 84 سجل موليكا الهدف الثاني له والثالث لمازيمبي من ضربة رأس دون أدنى رقابة من مدافعي الزمالك.

