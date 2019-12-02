دوليه

أكد الصربي ميتشو مدرب الزمالك أن فريقه تأثر كثيرا بالإصابة التي تعرض لها المدافع محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي. وقال ميتشو: «اللاعبون الذين بدأوا اللقاء هم القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات لكن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب وتأثرنا بإصابة الونش». وأضاف «مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عدة فرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة». وأتم «لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الفريق لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني». يُذكر أن الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي فور نهاية المباراة أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئا لحسم مصير الجهاز الفني. وعقب اللقاء تجمع اللاعبون وأكدوا دعمهم للمدرب واستدعوا ميتشو للجلسة وأبلغوه بأنهم يدعمون استمراره في منصبه ويقفون خلفه.

