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الأهلي يشكو حكم النجم الساحلي


أعلن الأهلي المصري التقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي ضد التحكيم وبالتحديد حكم مباراة النجم الساحلي التي خسرها الأحمر بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأدار البوتسواني جوشوا بوندو المواجهة التي شهدت شدا وجذبا وسط اعتراضات على قراراته وقام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي في الدقيقة 13. ونشر النادي الأهلي بيانا رسميا قال فيه. قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة لاسيما ما شاهدته مباراة النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البوتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.


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