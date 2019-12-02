محلية

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حقق الكويت بداية جيدة في دوري الكرة الطائرة عندما تغلب بسهولة على اليرموك 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الاولى من البطولة التي يحمل الأبيض لقبها، كما فاز كاظمة على الشباب 3-1 ضمن الجولة ذاتها.

في المباراة الاولى لم يجد الأبيض الذي يهيمن على اغلب البطولات المحلية في الاعوام الأخيرة، اي صعوبة في تحقيق انتصار سهل على نظيره اليرموك نظرا للفارق الفني الكبير بين الفريقين. وانهى الأبيض الشوط الاول 25-19، والثاني 25-14، والثالث 25-11. وكان الأبيض افتتح الموسم بتحقيق لقب كأس السوبر على حساب كاظمة 3-1، قبل أن يحقق ثاني القابه هذا الموسم الأسبوع الماضي بتتويجه بلقب بطولة كأس الاتحاد بفوزه في المباراة النهائية على البرتقالي أيضاً بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المباراة الثانية دخل كاظمة لقاءه مع الشباب بمعنويات مهزوزة بعد خسارته نهائي كأس الاتحاد امام الكويت الأسبوع الماضي والذي ظهر به الفريق بصورة متواضعة. وتمكن الشباب من حسم الشوط الاول لصالحه 25-22 الأمر الذي اشعر لاعبي كاظمة بالحرج ليقدموا مستوى أفضل في الشوط الثاني ويحسموه لصالحهم 25-19. واشتدت المنافسة في الشوط الثالث في ظل رغبة كل فريق في اخذ الافضلية ليحقق البرتقالي الفوز بالشوط بصعوبة 25-23. وتراجع أداء الشباب بصورة كبيرة في الشوط الرابع في ظل استسلام لاعبيه لينهي كاظمة الشوط لصالحه 25-13 ويحقق انتصاره الأول في البطولة.

من جانب آخر تقام اليوم الجولة الثانية من البطولة حيث يلتقي الكويت مع الشباب في 05:00، والقادسية مع العربي في 07:00، وتقام المباراتان على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية.

من ناحية أخرى قال أمين سر الاتحاد فوزي المعتوق إن الاندية المشاركة في الدوري لديها الإمكانات واللاعبين الجيدين مما يجعل الفرق كلها بمستوى متقارب متوقعا ظهورها بمستويات مميزة وبروز عناصر واعدة.

وأضاف المعتوق أن المنافسة ستكون قوية هذا الموسم نظرا إلى تعاقد عدد كبير من الأندية مع محترفين أجانب على مستوى عال وإبرامها صفقات داخلية ناجحة كي تكون مستعدة بالشكل الأمثل.وأشار إلى أن ظهور الأندية بمستوى مميز سينعكس إيجابا على المستوى العام للبطولة والمنتخبات الوطنية كما سيدعم قاعدة اللاعبين داعيا الوجوه الشابة واللاعبين الواعدين إلى إظهار ما لديهم من قدرات لصقل مواهبهم بالبطولات ومختلف المسابقات.يذكر أن لقب بطولة الدوري الممتاز حققه منذ انطلاقته القادسية 22 مرة وكاظمة 15 مرة والكويت 11 مرة في حين فاز العربي أربع مرات والجهراء مرة واحدة.

