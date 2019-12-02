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حضر ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد معالي محافظ حولي الفريق اول م. الشيخ احمد النواف وبحضور نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة حفل فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا واحد والتي اقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة ابوظبي.

كما وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى ابوظبي أمس في زيارة قصيرة يحضر خلالها فعاليات سباق (فورمولا واحد) تلبية لدعوة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقالت شبكة الدستور الاخبارية في بيان لها انه كان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس المجلس الوطني الإتحادي بدولة الإمارات صقر غباش.

