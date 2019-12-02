محلية

احرز فريق نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات والمكون من المتسابق مساعد الشمري ومساعديه خليل القطان ومشاري الخالدي المركز الثالث في الجولة الاولى لبطولة «تلال سويحان للميل» التي انطلقت اول من امس في ابوظبي.

وقال المتسابق الشمري ان الفوز بالمركز الثالث في الجولة الاولى يعد نتيجة جيدة وحافزا لفريقه في مواصلة العطاء في الجولات الثلاث المقبلة للبطولة في ظل المنافسة القوية التي شهدتها الجولة. واوضح ان فريقه شارك في فئة «6 اسطوانات دفع رباعي» التي تنافس فيها 13 متسابقا مضيفا ان فريقه كان يتطلع الى المركز الاول لولا الاعطال المفاجئة التي تعرضت لها سيارته «جي تي ار 35».واشار الى ان فريقه سيضاعف جهوده واستعداداته للجولة الثانية للبطولة التي تنطلق في 13 ديسمبر قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة التي تقامان في شهري يناير ومارس 2020.وتشمل البطولة ست فئات هي المحترفون و«سوبر سبورت» و«8 اسطوانات» و«6 اسطوانات دفع خلفي» و«4 اسطوانات» الى جانب فئة « 6 اسطوانات دفع رباعي».

