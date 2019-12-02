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54 جواداً وفرساً في «الصيد»


يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في 3:00 عصر اليوم منافسات الاجتماع الخامس لسباقات الخيل في النادي الذي قيد فيه 54 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منهم سبعة جياد من الدرجة الثانية تتنافس على كاس شركة المجموعة المشتركة للمقاولات على مسافة 1000 م والجياد المشاركة هي هلا حمودي وتراحيب لاسطبل الدعية وهلا عبدالله لاسطبل كيفان وعصيب لابوشيبة والنايف للسرور وعز ضرغام لوليد المطيري ومترقب لغانم بطيحان».وتتنافس ستة جياد من النتاج المحلي على مسافة 1000 م من اجل الفوز بكاس النادي، كما يتنافس تسعة جياد من المختلط على مسافة 2000 م من اجل الفوز بكاس نادي مبارك الكبير.


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