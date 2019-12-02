محلية

يضع الأزرق الفوز ولا سواه نصب عينيه عندما يواجه البحرين اليوم على ستاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لـ «خليجي 24» والتي تشهد اليوم أيضاً مواجهة لا تقل أهمية تجمع المنتخب العماني مع نظيره السعودي على ستاد عبدالله بن خليفة. وتتصدر عمان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي الأزرق ثانياً برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات عن السعودية الثالثة بالرصيد ذاته، فيما يتذيل المنتخب البحريني الترتيب برصيد نقطة واحدة. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على السعودية 3-1 وتعادل عمان مع البحرين 0-0، وفي الثانية خسر الأزرق أمام عمان 1-2، وفازت السعودية على البحرين 2-0 في المباراتين اللتين أقيمتا أول من أمس. ولم تنل الفرق الأربعة الراحة الكافية الأمر الذي قد يؤثر على أداء اللاعبين في مواجهتي اليوم، خصوصاً أن الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات وكل المنتخبات الأربعة تمتلك فرصة التأهل ولو بنسب متفاوتة.

بالنسبة للأزرق، الأمور واضحة جداً ولا تحتاج توضيح، الفوز يعني التأهل أما التعادل فيدخل الفريق في حسابات أخرى ويعتمد على نتيجة عمان مع السعودية، ففوز الأولى أو التعادل يعني تأهل الأزرق، أما في حال فوز السعودية فيمنحها بطاقة التأهل مع عمان أو البحرين.

وكذلك الأمر بالنسبة للبحرين التي تبحث عن انتصار يحيي أمالها في بلوغ الدور نصف النهائي، لكن الوضع بالنسبة لفريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا أكثر تعقيداً لأنه يحتاج إلى الفوز وحده مع فوز عمان على السعودية، أو فوز السعودية مع انتصاره على الكويت بفارق أكثر من هدفين.

ويفتقد الأزرق اليوم خدمات الشاب مبارك الفنيني الذي أصيب خلال مباراة عمان أول من أمس ويحتاج إلى أكثر من أسبوعين من أجل العودة إلى الملاعب. ومن المتوقع أن يجري المدرب ثامر عناد بعض التغييرات على التشكيلة التي ستبدأ مباراة اليوم، من خلال الدفع بفيصل زايد وضاري سعيد، واستبعاد فهد الأنصاري وعبدالله البريكي وسامي الصانع. في المقابل، لم يظهر المنتخب البحريني حامل لقب غرب آسيا بالمستوى المأمول خصوصاً في لقاء الأول من أمس أمام نظيره السعودي. ويبدو بأن على «الأحمر» أن ينتظر مجددا قبل انتزاع لقبه الاول في المسابقة التي انطلقت في 1970، إلا إذا حقق انطلاقة جديدة أمام الكويت وحقق الفوز، وهو الخيار الوحيد المتوافر أمامه لدخول حسبة التأهل إلى نصف النهائي.وينتظر أن يجري سوزا عددا من التغييرات على خطة اللعب والتشكيلة التي خاض بها المباراة أمام السعودية وخسرها بهدفين بعد التعادل السلبي مع عمان في الجولة الافتتاحية، علما ان القائمة اختلفت عن تلك التي اعتمدها أمام عمان.ويبدو أن هذا التغيير الواسع في التشكيلة لا يجدي نفعا في «خليجي 24» بعدما كان ناجحا تماما في بطولة غرب آسيا في العراق حيث آثر سوزا اتباع أسلوب التغيير في شكل الفريق من مباراة إلى أخرى فتوج باللقب، معتمدا على عنصر المفاجأة الذي أسفر عن فوزه. وفي اللقاء الثاني بين السعودية وعمان حاملة اللقب، ستعود السعودية بالذاكرة الى النسخة الماضية «خليجي 23» في الكويت قبل عامين حين تواجهت مع عمان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وخرجت الأخيرة منتصرة 2-0 لتتأهل بصحبة الإمارات الى نصف النهائي في طريقها للفوز باللقب، في حين انتهى مشوار الأخضر عند دور المجموعات بحلوله ثالثا أمام الكويت. وبعد أن استهل مشواره بالخسارة أمام الكويت 1-3، عاد المنتخب السعودي السبت الى دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة بفوزه على البحرين 2-0، ليجد نفسه قبل الجولة الختامية في نفس الوضع الذي كان عليه عام 2017 ثالثا بثلاث نقاط، فيما يتصدر منتخب عمان الترتيب بأربع أمام نظيره الكويتي (ثلاث) بعد فوزه السبت على الأخير 2-1. وتحتاج عمان للفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، كما أن خسارتها مع تعادل الكويت والبحرين أو فوز البحرين بفارق هدف يمنحها بطاقة التأهل. في المقابل، يحتاج المنتخب السعودي للفوز أو التعادل مع فوز البحرين على الكويت.

