محلية

هاردلك لمنتخبنا لخسارته من المنتخب العماني فكان من العدالة ان نتعادل معهم لا ان نخسر بضربتي جزاء نحن من كان سببها... الا ان السبب الرئيس كان هو «التكتيك» الذي استخدمناه او طبقناه مع العمانيين ونحن أفضل حالاً منهم في موضوع النقاط...؟ الا ان المدرب فضل ان يلعب برأس حربة واحد من بداية المباراة وأفقدنا الأفضلية بالهجوم بالاعتماد على لاعب غير موفق معانا الى الان رغم احرازه هدفنا الوحيد اللاعب يوسف ناصر... وأعتقد ان لاعبي المنتخب يتحملون بأنفسهم موضوع ضربتي الجزاء. اما في الشوط الثاني فقد أحدثت تغييرات المدرب الاجبارية والمقصودة اثرا فعالا في أداء الفريق الذي بدأ يلعب بروح عالية وبإصرار وكان بإمكانه ان يحرز أكثر من هدف لان العمانيين اخطأوا بالرجوع للمحافظة على النتيجة.

الحمد لله بأننا مازلنا ننافس على المركزين الأول والثاني في هذه المجموعة الا ان الوضع سيكون صعبا جدا بين المنتخبات الأربعة... وهنا يأتي دور إدارة الفريق والجهاز الفني في تحضير الفريق واختيار اللاعبين المناسبين للمباراة القادمة بغض النظر عن الأسماء والاهتمام بالتكتيك... فمن شاهد المنتخب السعودي مع البحرين سيعرف ان المنتخب السعودي مازال في البطولة ولم يخسر شيئاً من مشواره بالبطولة بعد عودة اغلب نجومه للمنتخب خصوصا لاعبي الهلال السعودي.

إذاً فالمباريات القادمة في هذه المجموعة ستكون مباريات تحديد مصير ومن يقرأ من مدربي هذه المنتخبات أداء الفرق الأخرى صح سيستطيع ان يضع الخطة الفنية المناسبة (التكتيك) لتكملة الدورة فالمنتخب البحريني ليس بالفريق السهل!... الا انني اعتقد ان بطل الدورة سيكون من هذه المجموعة... والله من وراء القصد.

