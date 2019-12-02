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أكد رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف ثقته الكبيرة بلاعبي الازرق للظهور بصورة مشرفة خلال مباراتهم المقبلة امام البحرين. وأضاف اليوسف خلال اجتماعه مع اللاعبين قبل انطلاقة التدريبات «تستطيعون تجاوز البحرين والتأهل من خلال الفوز ولا نريد أي حسابات أخرى فمن خلال روحكم القتالية التي ظهرتم بها في مباراة عمان سيكون الفوز حليفكم». ونوه اليوسف الى ان الخسارة كانت امام بسبب ركلتي جزاء ونحتاج الان فقط الى التركيز واللعب بنفس مستوى الشوط الثاني في مباراة عمان. وأشار اليوسف الى ان مجلس ادارة الاتحاد والجماهير الكويتية الوفية سنكون خلفكم ندعمكم ونؤازركم فثقتنا كما قلت سابقا كبيرة. واختتم اليوسف حديثه للاعبين قائلا: «الفوز في البطولة سيسجل للتاريخ بأسمائكم وهناك مكافآت مالية غير مكافآت البطولة واليوم اقدم لكم مكافأة 500 دولار نظير الجهد الكبير الذي بذل في المباراة الأخيرة».

