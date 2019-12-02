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وصف مدرب منتخب الأزرق ثامر عناد مواجهة البحرين اليوم في الجولة الثالثة بـ «النهائي المبكر». وقال عناد في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: «البحرين فريق قوي، ولكن لدي ثقة في اللاعبين، والقدرة على العودة لسكة الانتصارات». وأكد عناد بأن المباراة تعد صعبة على الفريقين كونها المباراة الأخيرة في دور المجموعات وتعد مفصلية للفريقين لحسم التأهل، وقال: «نتمنى إسعاد الجماهير بعد الخسارة مع منتخب عمان»

وحول الجاهزية البدنية لفريقه قال: «نتعامل مع المباريات كل على حدة ولدينا 22 لاعبا جاهزا لكل كبيرة وصغيرة داخل الملعب». وأضاف: «اللاعبون قدموا مباريات كبيرة بدنيا، ونمتلك دكة احتياط بنفس مستوى الأساسيين، نحتاج تغييرا كليا في التكتيك والهجوم والاستعداد والتركيز الجيد»..

وأشاد عناد بمستوى منافسه المقبل قائلا: «منتخب البحرين بطل غرب آسيا وهو منتخب متطور، ويمتلك مجموعة لاعبين جيدين ومدرب ذكي، ويملك زادا بشريا قويا وعمل على إراحة فريقه وهو نوع من التكتيك».

وأكد ثامر عناد أن إضاعة الفرص تعتبر أمرا قابل الحدوث في عالم كرة القدم. وعن لقاء السعودية في الجولة الأولى، قال: «المباراة الأولى ليست مقياسا، هي دربي كافتتاح بطولة خليج، وفيها ضغط إعلامي ولا يمكن مقارنتها بأية مباراة أخرى، نعم كنا الأقوى فيها». واختتم قائلاً: «أعترف بأن المنتخب الكويتي لا يقدم المستوى المطلوب، ولديه أخطاء كثيرة في بداية المباراة، وسنجد الحلول لذلك، في السنوات القادمة ستشاهدون منتخبا مختلفا».

