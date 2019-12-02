محلية

بدت أجواء سوق واقف فى الدوحه هادئة مساء أول من أمس بعد خسارة الازرق أمام نظيره العماني 1-2 حيث كانت الجماهير الكويتية الاكثر حضوراً منذ انطلاق البطولة. ويعد سوق واقف قبلة لكل الجماهير وزوار الدوحة نظرا لما يحظى به من مكانة لدى الجميع باعتبار أنه يعبر عن عبق التاريخ والتراث الخليجي من ناحية العمران أو من خلال المحلات التى يضمها. فأغلبها مصممة على نمط الاسواق القديمة فى دول الخليج. وكان الحضور الكويتى الاكثر تواجداً فى أرجاء السوق من خلال ارتياد المطاعم والمقاهي، لكن عقب الخسارة أمام عمان حل الهدوء على السوق وإن ظهرت بعض الجماهير الا ان الحزن كان طاغيا عليهم تأثراً بالخسارة ومنهم من غادر بعد المباراة مباشرة الى البلاد.

