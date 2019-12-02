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قال البرتغالي هليو سوزا مدرب منتخب البحرين إن فريقه يحاول أن يستعد بما لديه من إمكانات لمواجهة لاعبي الكويت «الذين يتميزون بالشراسة». وأضاف سوزا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «واجهنا منتخب السعودية، وهو منتخب قوي، نحن في آخر الترتيب، ولسنا في أفضل حال لكن الأمر بأيدينا، وسنلعب على الفرصة التي لدينا». وأوضح: «جئنا من أجل التجربة والفوز والتتويج، علينا دائما أن نكون في أعلى المستويات ونستغل مميزات القوة لدينا». وعن التغييرات الكبيرة أمام السعودية قال سوزا: «نمتلك 23 لاعبا، ونريد أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل التنافس». وأضاف: «نصارع في هذه المجموعة نحن بصدد بناء منتخب عتيد وقوي، كل المباريات صعبة على المستوى البدني والفني والمعنوي، ونسق المباريات متسارع والعديد من اللاعبين ليسوا متعودين على ذلك» .