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سوزا: لسنا في أفضل حال


قال البرتغالي هليو سوزا مدرب منتخب البحرين إن فريقه يحاول أن يستعد بما لديه من إمكانات لمواجهة لاعبي الكويت «الذين يتميزون بالشراسة». وأضاف سوزا في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «واجهنا منتخب السعودية، وهو منتخب قوي، نحن في آخر الترتيب، ولسنا في أفضل حال لكن الأمر بأيدينا، وسنلعب على الفرصة التي لدينا». وأوضح: «جئنا من أجل التجربة والفوز والتتويج، علينا دائما أن نكون في أعلى المستويات ونستغل مميزات القوة لدينا». وعن التغييرات الكبيرة أمام السعودية قال سوزا: «نمتلك 23 لاعبا، ونريد أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل التنافس». وأضاف: «نصارع في هذه المجموعة نحن بصدد بناء منتخب عتيد وقوي، كل المباريات صعبة على المستوى البدني والفني والمعنوي، ونسق المباريات متسارع والعديد من اللاعبين ليسوا متعودين على ذلك» .


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