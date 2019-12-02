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طمأن رئيس الجهاز الطبي للمنتخب د. عبدالمجيد البناي الجماهير على إصابة اللاعب مبارك الفنيني وقال إنها غير مقلقة وهي عبارة عن تمزق في العضلة السفلية نتيجة شد قوى اثر على اللاعب نتيجة طول العضلة. وأضاف البناي: «وضعنا برنامج خاص الفنيني حيث يحتاج حاليا الى الراحة ومن ثم جلسات علاج طبيعي نتيجة عمق التمزق». وعن إصابات أخرى يعاني منها الفريق قال لا توجد سوى كدمات بسيطة لا تاثر على المشاركة وقد يكون الوحيد اللاعب الصانع الذي يعاني من شد عضلي سنسعى لمعالجته. وعن الجهد البدني للاعبين خاصة وان المباراة تأتي بعد مباراة أخرى قال البناي: «هذا نظام البطولة وعلينا ان نجهز لاعبينا بالتعاون مع الجهاز الفني».