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أبدى نجم الأزرق السابق علي عبدالرضا ثقته في عناصر الأزرق المشاركة في البطولة، مؤكدا ان حظوظ التأهل لازالت كبيرة جدا والفريق قادر على تخطي عقبة البحرين. وقال عبدالرضا: «يجب ان يلعب منتخبنا المباراة المقبلة بعقلية الفوز فقط، وكما تمكن لاعبينا من تحقيق الفوز في المباراة الأولى امام السعودية سيكون بمقدوره ايضا الظفر بالفوز أمام البحرين». ووجه عبدالرضا رسالة للأزرق قائلا: «كلي ثقة بالطاقم الفني والاداري والطبي واللاعبين بكل تأكيد، انتم رجال، وبإذن الله التأهل والنقاط الثلاث ستتحقق وسأكون حاضرا في الدوحة لمؤازرة المنتخب».