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ذكر نجم الأزرق السابق فرج لهيب ان مباراة المنتخب مع البحرين ستكون صعبة نظرا لفترة الراحة القصيرة التي حظي بها اللاعبين. وقال لهيب: «سيواجه منتخبنا نظيره البحريني بعد يوم واحد من مواجهته لعمان، الفترة تعتبر قصيرة للغاية لتحضير اللاعبين بدنيا، وأعتقد ان الجانب الاداري سيكون له دور كبير في تهيئة اللاعبين نفسيا ايضا، حيث لا يجب ان يشعر لاعبونا بالاحباط بسبب الخسارة امام عمان فلكل مباراة ظروفها الخاصة». واختتم لهيب قائلا: «ثقتي كبيرة بكم يا رجال الأزرق وأنتم على قدر المسؤولية، وكذلك مدربنا الوطني ثامر عناد يحظى بدعم وثقة جميع الجماهير الكويتية».