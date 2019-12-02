دوليه

يخوض منتخبا قطر المضيف والامارات مواجهة حاسمة لتحديد أي منهما سيرافق العراق الى نصف النهائي عن المجموعة الأولى، وذلك عندما يلتقيان اليوم بذكريات مواجهتهما في كأس آسيا 2019 التي انتهت بفوز تاريخي لـ «العنابي» برباعية نظيفة.

وضمن العراق الذي يلعب مع اليمن اليوم ايضا في مباراة هامشية، البطاقة الاولى الى نصف النهائي بتصدره للمجموعة برصيد ست نقاط، فيما تحتل قطر المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الامارات.

وودع اليمن رسميا البطولة بعد خسارته في مباراتيه الأوليين امام الامارات 0-3 وقطر 0-6.ويكفي قطر التي عوضت امام اليمن خسارتها في الافتتاح امام العراق 1-2، التعادل في المباراة التي تقام على ستاد خليفة الدولي، لضمان الحصول على البطاقة الثانية، في حين ان الامارات يلزمها الفوز للتأهل.

وضمن هذه الحسابات يتوقع ان يأتي اللقاء قويا ومثيرا، على غرار مباراتهما في نصف نهائي كأس آسيا 2019 في العاصمة الإماراتية في يناير الماضي عندما حقق «العنابي» اكبر فوز في تاريخ مواجهاته مع «الأبيض» بجميع البطولات، في طريقه للتأهل الى النهائي والفوز على اليابان 3-1 واحراز اللقب القاري لأول مرة.

ودعا المدرب الإسباني لقطر فيليكس سانشيز الجمهور لمؤازرة الفريق بقوة، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «اتمنى ان يكون الملعب ممتلئا كما عودتنا جماهيرنا الوفية، وعلينا ان نظهر الروح الرياضية».

وقد يفتقد المنتخب القطري نجمه اكرم عفيف في حال قرر السفر الى هونغ كونغ لحضور حفل جوائز الاتحاد الاسيوي الذي يقام اليوم، حيث يتنافس مع حارس المرمى الايراني علي رضا بيرنفاند والياباني توكواكي ماكينو على نيل جائزة افضل لاعب لعام 2019.وكان عفيف (22 عاما) تألق بشكل لافت في كأس آسيا 2019، وصنع 10 اهداف،وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ ناديه السد نصف نهائي دوري أبطال آسيا.وترك سانشيز الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات، إذ عندما سئل عن امكانية سفر اللاعب الى هونغ كونغ لحضور الحفل كما تنص لوائح الجائزة، أجاب المدرب الاسباني «سندرس الأمر، عفيف من العناصر الهامة في الفريق ووجوده مهم جدا».

ويغيب عن قطر بسام الراوي الذي أصيب بكسر في الساق خلال المباراة الافتتاحية امام العراق، لكن سانشيز اكد ثقته بجميع لاعبي المنتخب، على غرار ما فعله عبد الكريم حسن عندما سجل ثلاثة اهداف في لقاء اليمن، ليتصدر ترتيب الهدافين مع مهاجم الامارات علي مبخوت. وشدد سانشيز على ان قطر لن تلعب الا لتحقيق الانتصار، موضحا: «سنضمن التأهل في حال التعادل او الفوز، لكن اللعب على التعادل مغامرة والمباراة ستكون صعبة على الطرفين لانها ستكون آخر فرصة لهما». وستكون الفرصة سانحة امام الامارات للثأر من الخسارة على ارضها امام قطر في كأس آسيا 2019، ورد الدين لـ «العنابي» في الدوحة، واستعادة «الأبيض» ثقة مشجعيه وتقديم افضل عيدية لهم في الثاني من ديسمبر الذي يصادف اليوم الوطني.وسيكون على المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي يتعرض لانتقادات حادة لفشله في ترك بصمة واضحة منذ استلام قيادة «الأبيض» في مارس 2019، تجاوز منتخبه العرض السيء امام العراق والخسارة بهدفين نظيفين.وقال مارفيك عشية مباراة قطر: «لم نتحل بالشجاعة اللازمة في الشوط الأول امام العراق ولكننا أدينا بشكل جيد في الثاني، وإذا لعبنا بنفس المستوى، ستكون لدينا فرصة جيدة للفوز».

