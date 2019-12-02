دوليه

أكد الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على العبور للمربع الذهبي. وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة عُمان: «لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد للمباراة القادمة ولكن علينا أن نكون جاهزين لهذه المجموعة الصعبة، التأهل بين أيدينا ومصيرنا يتوقف علينا».

وأضاف: «هم أبطال النسخة الماضية ولايزالون هم أصحاب اللقب ولديهم حافز قوي للبقاء، قدموا مباراة قوية أمام الكويت وتقدموا 2-0 وأبلوا بلاء حسنا، وفي الشوط الثاني تراجعوا بعض الشيء ولكنهم فازوا في النهاية وتصدروا».

وتابع: «لا نخشى أي منتخب ولكننا نحترم جميع المنتخبات، وفي الوضع الراهن عُمان هو من يتصدر مجموعتنا ويكفيهم التعادل، لهذا المهمة ليست سهلة، وعلينا أن نلعب كما لعبنا أمام البحرين، الأمر بسيط فقط علينا أن نفوز».

وأردف: «الفوز فقط هو الخيار الأول، خسرت في اللقاء الأول أمام الكويت، لكننا عدنا وحققنا انتصارا أمام البحرين، وآمل أن يتكرر هذا الأمر في المباراة المقبلة أمام عمان».

وعن رأيه في أداء لاعبيه، قال المدرب الفرنسي: «حسنا كنت راضيا عن اللاعبين الشبان في المباراة الأولى على الرغم من أن النتيجة لم تكن إيجابية، بالنسبة لي بدأت المنافسة في الجولة الثانية وسقف طموحاتنا ارتفع ونركز حاليا على المواجهة الثالثة».

وعن طريقة اللعب التي تشكل خطرا على دفاعه، أوضح: اللاعبون يمتلكون مهارات عالية، وقد نفقد الكرة في بعض الأحيان وترتد الكرة للدفاع، أنا لا ألعب بـ 11 مدافعا أنا ألعب من أجل مهاجمة الخصم وهذا هو نهجي ولكن أحيانا تواجهك بعض الظروف».

