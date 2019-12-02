دوليه

وصف مدرب المنتخب العماني إروين كومان السعودية بأفضل الخصوم في البطولة قبل مواجهتهما في الجولة الثالثة اليوم.

وقال كومان في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «ليس هناك أي استعداد خاص لهذه المواجهة، لدينا يوم واحد فقط للمباراة، نحن نعلم أن المنافسة بهذا الشكل لحظة مشاركتنا في البطولة والأهم بالنسبة لنا أن يكون اللاعبون جاهزين من جميع النواحي».

وأضاف: «قمنا ببعض التمارين الخفيفة في الصالة الرياضية للفندق لأن اللاعبين يحتاجون لذلك، وسنقيم فيما بعد حالتهم من ناحية الجاهزية، لدينا 23 لاعبا لمواجهة أفضل الخصوم في البطولة».

وعن الحالة المعنوية للاعبيه: «لدينا معنويات عالية في جميع مبارياتنا، ونحن ندرك حجم شراسة المنافسة في هذه المجموعة».

وتابع: «قمنا ببعض التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة الكويت، وسأتحدث مع الطاقم الفني بخصوص اللاعبين، شاهدت عدة مقاطع فيديو للمنتخب السعودي، وبعد دراستها بتعمق سأقرر ما هي التشكيلة الأساسية أو طريقة اللعب التي سنبدأ بها». وعن جاهزية اللاعبين: «لا توجد أية إصابات، ولدينا 23 لاعبا في منتهى الجاهزية والمنتخب السعودي يمتلك خبرة أكبر». وأردف: «ربما قد يفرض علينا المنتخب السعودي أسلوبا معينا، إذا ما سمحت لنا المساحات سنلعب بأسلوبنا، وهم فريق يلعب في مساحات ولعبهم ممتع جدا، علينا أن نحتفظ بالكرة ونتبادل الكرات القصيرة».

