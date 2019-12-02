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دوليه

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تكريم بشار ضمن المميزين


دعا رئيس اتحاد كاس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني الى رؤساء الاتحادات الخليجية الموجودين بالدوحة لحضور حفل تكريم الشخصيات المتميزة على هامش البطولة، وذلك بناء على ماجاء في لائحة مسابقات البطولة المادة رقم (19)، وسيتواجد برفقة كل رئيس بعثة ثلاثة أعضاء من بعثة كل منتخب . وسيقام الحفل اليوم الاثنين في 07:30 مساء بقاعة الدفنة في فندق شيراتون، والمعروف ان المنتخبات الثمانية حاضرة في الدوحة للمشاركة في منافسات البطولة بوجود رؤساء اتحاداتهم او من ينوب عنهم. والشخصيات المكرمة في هذا الحفل هى: علي بن احمد البوعينين نائب رئيس الاتحاد البحريني وحسين سعيد نجم الكرة العراقية الاسبق و محمد ربيع نجم الكرة العمانية السابق،  ومحمود صوفي نجم الكرة القطرية الراحل وبشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق.


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