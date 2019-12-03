وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد تم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين الكويت والمملكة المتحدة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز اطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة الأصعدة والمجالات.

كما نقل الأمير وليام تحيات وتقدير الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة وتمنياتها لصاحب السمو أمير البلاد بدوام الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.

هذا وقد حمله سموه تحياته وتقديره للملكة وتمنياته لها بموفور الصحة وللشعب البريطاني كل التقدم والنماء.

حضر المقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وكبار المسؤولين بالدولة. كما اقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان أمس مأدبة غداء على شرف صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

