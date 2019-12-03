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الأمير وليام زار محمية الجهراء ومركز عبدالله السالم الثقافي


قام صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج صباح أمس بزيارة إلى محمية الجهراء، وكان في استقباله مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد. وقام الامير وليام بجولة تفقدية داخل المحمية حيث اطلع على ما تحتويه من الحياة الفطرية والكائنات الحية كالطيور والنباتات، رافقه خلالها نائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله.
كما قام صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج صباح أمس بزيارة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي حيث اطلع سموه على أرجاء المركز وما يحتويه هذا الصرح العلمي من أقسام تاريخية وثقافية تعكس مكانة دولة الكويت الحضارية. هذا وقد رافقه نائب وزير شؤون الديوان الأميري رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد العبدالله.


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