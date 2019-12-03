وطن النهار

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تنطلق في العاشر من شهر ديسمبر الحالي في مركز جابر الاحمد الثقافي فعاليات حملة كويت جديدة للعام الثالث على التوالي بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام لتسليط الضوء على الانجازات التنموية وما تحقق من رؤية الكويت 2035 خصوصا ونحن على اعتاب الانتهاء من تنفيذ الخطة الانمائية الثانية 2015/2020.

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي في تصريح صحافي إن حملة كويت جديدة هذا العام ستقام يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر الحالي مشيرا الى ان الحملة تتميز هذا العام باقامة مؤتمر على هامش الحملة لتسليط الضوء على رؤية 2035 بمشاركات دولية واقليمية ومحلية من المهتمين بمجالات الاستثمار والشركات الاجنبية مشيدا في هذا الصدد بجهود وزارة الاعلام في التنسيق لاقامة هذه الحملة وتسهيل اشراك المختصين من داخل الكويت وخارجها فضلا عن التعاون الاعلامي من أجل ابراز انشطة حملة كويت جديدة ورؤية 2035.

وذكر ان المؤتمر يقام على مدار يومين وسيشتمل على سبع جلسات تناقش العديد من الموضوعات من بينها ركائز خطة التنمية السبعة بحضور وكلاء وزارات الدولة للحديث عن المشروعات التنموية ونسب الانجاز فيها والمشروعات المستقبلية فضلا عن مشاركة متحدثين من انحاء العالم من المتخصصين في مجالات مختلفة حول رؤية الكويت 2035 مع التركيز على الجانب الاستثماري بطرق غير تقليدية.

وأشاد المهدي في هذا الصدد بجهود وزارة الخارجية وتعاونها في دعم منصة «نيو كويت» عن طريق التعميم على سفارات الكويت للمشاركة في تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 خارجيا مثمنا ايضا جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التعميم على كل الجهات الحكومية للمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية فضلا عن تمثيل القطاع الخاص المحلي في فعاليات المؤتمر سواء كان ذلك في جلسات العمل او الرعايات المختلفة للمؤتمر.

طابع مختلف ومتميز

بدوره قال المستشار في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد إن فعاليات منصة «نيو كويت 3» هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، موضحا أنه في فعاليات عامي 2017-2018، كان رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في الخطة يصعدون على المنصة ويتحدثون عن الانجازات والمستقبل بالاضافة لرؤية صاحب السمو 2035، مشيدا بفعاليات نيو كويت 1، ونيو كويت 2 وعلى التميز الذي رافق المؤتمرات آنذاك.

وأكد العبيد في تصريح صحافي لـ «النهار» أن فعاليات «نيو كويت 3»، ستكون بطابع أجنبي ومميزات مختلفة عن الأعوام السابقة، لاسيما أنه سيكون هناك مؤتمر أقليمي ودولي خلال يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر الحالي، حيث سيتم اطلاق الفعاليات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.

وأشار الى أن الفعاليات ستشهد مشاركة متحدثين من كل دول العالم، حيث ستكون هناك عشر جلسات سيتحدثون عن السبع ركائز المطروحة في رؤية صاحب السمو 2035، مضيفا أنه في كل جلسة سيتواجد وكيل وزارة محدد بالاضافة لمتحدثين من الكويت على مستوى القطاع الخاص وبمشاركة المتحدثين من الدول الأخرى، موضحا انه في كل جلسة سيكون هناك من أربعة لخمسة متحدثين بالاضافة لرئيس الجلسة الذي سيدير الحوار ويقدم نبذة عن الجلسة بشكل تفصيلي من أجل توصيل الفكرة للحاضرين في الجلسات، لافتا الى أن الفعاليات ستقوم بطرح هشتاغ خاص لمنصة «كويت جديدة 2035»www.newkuwaitsummit.com، والذي من خلاله سيتم استقبال الاسئلة والاجابة عليها من خلال الجلسات في المؤتمر.

وأشاد العبيد بالرعاية الكريمة لرئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الذي كان حريصا على دعمه هذا المؤتمر بحضوره ورعايته، مثمناً حرص القيادة على دعم الفعاليات الكبرى في الدولة.

وقال انه في جلسات اليوم الثاني ستكون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، والختام عن احتفالية الكويت بمنصة نيو كويت 3، حيث سيتم كذلك تسليط الضوء على رؤية صاحب السمو 2035، مؤكدا ان هذا المؤتمر سيكون سنويا، مؤكدا كذلك انه في أولى الجلسات سيشارك رئيس هيئة الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الصباح، كما سيشاركه من الديوان الأميري الوزير الأسبق الدكتور يوسف الابراهيم في الجلسة الرئيسة، وسيتحدثون عن دور الكويت والرؤية الجديدة للمستقبل، مشيرا الى وجود خطة متكاملة لخطة كويت جديدة 2035، حيث انه سيتم طرح السبع ركائز والفرص التي تطرحها الكويت من أجل استقطاب المستثمرين من الخارج، وماهي الفرص الاستثمارية.

وقال العبيد ان الفعاليات التي ستواكب المؤتمر لها طابع استثماري واجتماعي وطابع تسويقي من أجل تسليط الضوء على رؤية صاحب السمو كويت 2035، من خلال الجهات الرسمية في الدولة او في الخليج أو دول العالم، متوقعاً ان عدد المشاركين من الضيوف سيكون ما بين 600 و700 من دول عربية وأجنبية، مؤكدا أنه سيشارك من الدول الأجنبية 100 مشارك حاضر خصيصا للمشاركة في المنصة، كما سيشارك مناصب عليا ومسؤولون في الكثير من الدول حيث ستشارك الغرفة التجارية الاميركية ووفد من فرنسا وبنوك استثمارية من المانيا ودول أوروبية ورئيس الغرفة التجارية القطرية.

واكد انه تم التسويق لهذه المنصة «نيو كويت 3» اعلاميا خليجيا وعربيا ودوليا، مشيدا بدور نائب وزير الخارجية وسعادة السفيرة أمل الحمد من أجل تسليط الضوء على هذه المنصة والتعميم على جميع البعثات الكويتية في الخارج لدعم هذه الفعاليات.

كذلك التعميم على البعثات والغرف الخارجية في كل دول العالم.

وذكر العبيد أن المؤتمر تم العمل عليه قبل فترة طويلة من أجل وضع خارطة طريق جديدة للمنصة، متمنيا استقطاب المستثمرين من الخارج مشيرا الى ان هيئة الاستثمار المباشر تعتبر شريكا استراتيجيا، مطالباً المزيد من المشاركة الدولية لاسيما اننا دولة متقدمة ولديها رؤى جاذبة للمستقبل.

وأشاد العبيد في الختام بدور وزارة الاعلام التي ستشرف على تجهيز المنصة شاكراً لوكيلة وزارة الاعلام واشرافها على المؤتمر والفعاليات وتوفير طاقم اعلامي للمؤتمر، بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والكوادر الوطنية التي سيكون لها دور كبير في التنظيم للفعاليات.

