وطن النهار

أشاد سفير أفغانستان لدى الكويت سيد جاويد هاشمي بالدور الذي تقوم به الكويت من أجل التوعية بالسرطان مبيناً أن سفارة بلاده تهدف لبناء علاقات مع الجمعيات التي تكافح السرطان وأنه سعيد باستضافة الدكتور خالد أحمد الصالح رئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان له بمقر الحملة للاطلاع على هذه التجربة المتميزة. بدوره اكد الصالح أنه سيقدم جميع التسهيلات لنشر التوعية بالأمراض السرطانية داخل الكويت وخارجها والتعاون مع الدول الصديقة لتحقيق هذا الهدف بناء على رؤية تلك الدول، معلنا أن مرض السرطان يمكن تجنب ثلثي الاصابة به بالتوعية مؤكدا كذلك ان عوامل المخاطرة الأربعة التي تشمل البيئة التي يقطنها الانسان والعادات اليومية التي يمارسها (نمط للحياة)، ونوع الغذاء الذي يتناوله، بالاضافة للالتهابات والفيروسات التي تصيب جسم الانسان، تلك هي أهم العوامل التي يجب تسليط الضوء عليها في مجال التوعية، ونوه الصالح بالدور الايجابي الذي تقوم به الدول الاوروبية في تقليل نسب الاصابة بسرطان الرئة عند اتخاذ قوانين تحد من التدخين، مبيناً أن ارتفاع نسب الشفاء الى 90% يزداد بسبب الوصول المبكر للمريض، وقد تنخفض النسبة الى 30% عند الوصول المتأخر، ولا ترتفع نسب الشفاء الا بالتوعية والتعريف بالأعراض الاولية للأورام على أوسع نطاق وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها عدد من الجهات المعنية بالسرطان المنضوية تحت الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الذي شكل فريق (توعية بلا حدود) هذا الفريق الذي قام بزيارة لليمن، وجمهورية السودان، والجمهورية الاسلامية الموريتانية، ويضم عددا من الاطباء المختصين يقومون باعطاء المحاضرات وتدريب اطباء الدولة المستضيفة وتدريبهم على الكشف في حالات الاصابة المبكرة للورم، بالاضافة لفريق الاعلاميين ورجال الدين كلا يقوم بدوره في نشر التوعية بالسرطان ومن جانبه تحدث السفير سيد جاويد عن اهتمام السيدة الأولى رولا سعادة زوجة الرئيس أشرف غني في جمهورية أفغانستان التي قامت بتأسيس جمعية خيرية لمكافحة السرطان وأبدى رغبتهم بارسال وفد للكويت للاستفادة من التجربة الرائدة بهذا المجال ولزيادة أفق التعاون في مجال التوعية بالسرطان، ورحب الدكتور خالد أحمد الصالح بالتعاون في مجال التوعية وتنمية الخبرات التدريبة والوقائية وتدريب الأطباء على طريقة الاكتشاف المبكر للأورام.

