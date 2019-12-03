وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي بأسئلة بخصوص فرز النفايات بسيارات نقل القمامة مؤكدا ان بلدية الكويت حرصت على تقديم خدمات النظافة بجميع أنواعها وأبرمت عقوداً ووضعت شروطاً ولوائح للنظافة ونقل النفايات والصادرة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 591/2015 الصادر بتاريخ 3/12/2015 وألزمت المقاول بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمواد المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

وقال الرندي هل عمال النظافة يفرزون النفايات بسيارات نقل القمامة أو يتم فرزها بأماكن أخرى وهل هناك أماكن مخصصة لوقوف آليات النظافة بعد الانتهاء من عملها وهل مسموح لهم بالوقوف داخل المناطق وهل هناك عمال نظافة يعملون بعد الدوام الرسمي وهل هناك عقوبات تفرض على الشركات في حال عدم التزامهم بالأسئلة السابقة وما العقوبات المقررة ببنود العقد؟ أرجو تزويدي بالمخالفات والعقوبات لكل محافظة.

