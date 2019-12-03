وطن النهار

وصف امين سر جمعية الصحافيين عدنان الراشد، منتدى الاعلام السعودي بالرائع لما اشتمل عليه من اجواء فوق المريحة في انفتاح اعلامي غير مسبوق شهد التواجد الكبير والعناوين والنقاشات وفق الضوابط المحكمة.

وقال الراشد في تصريح لوسائل الاعلام خلال مشاركته، انه عايش المنتدى الاعلامي السعودي منذ 6 اشهر وما تخلل تلك المدة من الفكرة والاعداد والتجهيز، لافتا الى ان المشاركين والقائمين عليه ابدعوا دون اقتصار الجهد على هيئة الصحافيين ووزارة الاعلام، لاسيما الجهد الواضح من طواقم الشباب المشتغلة من كل ارجاء وانحاء المملكة الذين ابدعوا من المطار وحتى الوصول الى قاعات الجلسات الحوارية فضلا عن الانشطة المصاحبة.

واضاف: «المنتدى تضمن مواضيع مهمة اثبتت قدرة المملكة على اقامة هذا النوع من المنتديات والملتقيات، متمنيا استمرار هذا التنظيم دون ان يكون مرتبطا باختيار الرياض عاصمة الاعلام العربي فقط، اذ يجب ان تكون هناك انشطة مماثلة ومتشابهة.

واردف بالقول: «اتمنى من المسؤولين والقائمين على هذا الامر والمسؤولين عن الاعلام السعودي المساهمة في تعزيز الحرص على مشاركة الكوادر الشبابية السعودية والخليجية والعربية في منتديات خاصة بهم لنسمع منهم الاراء خصوصا في تعاملهم مع القضايا الجديدة».

واشار الى ان السعودية مهيئة لاقامة مثل هذه الفعاليات، حيث انها تتمتع بأرضية وبنية تحتية لكل المنتديات والملتقيات، راجيا ان تحتضن الرياض وباقي مناطق المملكة مثل هذه الانشطة الاعلامية وتواكب ما هو جديد ومتطور.

واعرب عن تهانيه للمملكة والقائمين والمشاركين في هذه الفعالية على النجاح الملموس، مؤكدا اننا نشد على اياديهم في تنظيم المنتدى المنفتح والمنضبط.

