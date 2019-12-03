وطن النهار

أشاد مثقفون وباحثون في التاريخ بكتاب «الكويت في 400 عام»، موضحين أنه موسوعة مصورة تحكي تاريخ الكويت بطريقة مبسطة وسهلة تناسب جميع الأعمار والمراحل الدراسية، مثمنين جهود مؤلفة الكتاب الشيخة انتصار سالم العلي الصباح على مدار خمس سنوات، للخروج بهذا المكون الثقافي المتميز الذي يستحق أن يكون بطاقة تعريف للكويت في الخارج، جاء ذلك أثناء ندوة عن كتاب «الكويت في 400 عام» في معرض الكويت الدولي للكتاب، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بتاريخ الكويت، وفي مقدمتهم الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري، وأستاذ التاريخ بجامعة الكويت د.حمد القحطاني، ومديرة برنامج بريق رقية حسين.

وخلال الندوة أكد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني د.عيسى الأنصاري أهمية كتاب «الكويت في 400 عام» قائلا أن من حق الشباب والأجيال الاطلاع على هذا المكون الثقافي الجميل، الذي يستحق الانتشار ويستحق أن يتعدد صور حضوره سواء من خلال الوسائل الكترونية أو الوسائل المسموعة أو المقروءة.

وأضاف في مداخلة له: نحن نتحدث عن مكون ثقافي يستحق الوصول الى العالمية، فالكتاب بمثابة بطاقة تعريف للكويت يسهم في أن تتعرف الشعوب على معالم الكويت وتاريخها العريق، مقترحا اتمام ذلك عن طريق وزارة الخارجية ورجال السلك الدبلوماسي.

من جانبها أكدت مؤلفة الكتاب الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أنها رأت نجاح الكتاب وأهميته في عيون الناس، رأته في عيون سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وجميع من حرص على اقتنائه، موضحة أن نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد أشاد بالكتاب ودعا الى إدراجه في الدورات التي تقدم للطلبة الجدد المنتسبين للحرس الوطني وذلك لمعرفة تاريخ الكويت، منوهة بأن وزارة التربية طلبت كميات منه لوضعه في مكتباتها، معبرة عن فخرها بهذا الكتاب بعد هذا الاستقبال الرائع له من المجتمع ككل.

واستعرضت المؤلفة الكتاب ومحتواه التاريخي، معربة عن اعتزازها بفريق العمل الذي صمم الكتاب وأخرجه في هذه الصورة ليكون شاهدا على عراقة الكويت وتاريخها المشرف على مدار 400 عام.

وقالت إنها حاليا تدرس فكرة جديدة حول امكانية جعل الكتاب موسوعة مرئية، مؤكدة حرصها على أن تسهم بكاتبها في أن يكون تاريخ دولة الكويت العظيمة بأهلها وحكامها، واضحا ومتاحا أمام عيون العالم كله، معبرة عن شكرها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاهتمامهم بالكتاب، والحفاوة التي وجدتها من المسؤولين به.

وفي ختام الندوة قام الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني د.عيسى الأنصاري بتكريم الشيخة انتصار سالم العلي الصباح مؤلفة كتاب الكويت في 400 عام، مشيدا باهتمامها بتوثيق تاريخ الكويت.

