وطن النهار

شارك سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري وامارة ليختنشتاين بدر التنيب في الحفل واللقاء المخصص لتقديم التهنئة الى وزير خارجية امارة ليختنشتاين كاترين ايغنبرجر بمناسبة تسلمها مهام منصبها الجديد الى جانب حقيبة وزارتي العدل والثقافة.

وقال السفير التنيب في تصريح لـ(كونا) ان لقاءه مع وزير خارجية ليتختنشتاين بمناسبة توليها المنصب الجديد تناول ايضا العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع الاقليمية والدولية وتهنئة الكويت للامارة بمناسبة ذكرى مرور 300 عام على تأسيسها.

واضاف ان العلاقات بين الكويت وليختنشتاين متميزة لاستنادها على قواسم مشتركة بينهما والاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك ايضا السياحية والثقافية والاقتصادية.

متمنيا للوزيرة وبلدها كل التقدم والازدهار.

