وطن النهار

عمان - (كونا): بدأ وفد من الحرس الوطني زيارة رسمية الى الأردن أمس الأول الأحد لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون مع القوات المسلحة الأردنية. وتستمر زيارة الوفد الذي يرأسه المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع خمسة أيام تتخللها لقاءات مع كبار القادة والمسؤولين في هيئة الأركان المشتركة والمؤسسة العسكرية الأردنية. ومن المقرر أن يجري الوفد زيارات الى كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية وكلية الدفاع الوطني الملكية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وقيادة سلاح الجو الملكي الأردني. وتأتي هذه الزيارة ضمن اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين الكويتي والأردني وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات التأهيل والتدريب بما ينعكس على تطوير العمل العسكري وتوثيق التعاون في المجالات الأمنية.