وطن النهار

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن سعادته بمشاركة جمهورية رومانيا هذه المناسبة الوطنية، واصفا العلاقات الكويتية- الرومانية بالمتميزة والحيوية والتاريخية.

وقال: هناك تواصل بين الجانبين على مستويات مختلفة كما ان هناك مصالح مشتركة بين البلدين الصديقين ونتطلع دائماً الى تطوير هذه العلاقات.

وأوضح ان جمهورية رومانيا خلال الشهور الماضية كانت تترأس الاتحاد الأوروبي ولعبت دورا مهما على المستوى الأوروبي فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط وبدورنا نفكر في برنامج زيارة الى رومانيا في المستقبل القريب فكان من المفترض ان تتم هذه الزيارة منذ فترة لكنها تأجلت لبعض الظروف لكن برنامج الزيارة قائم ونرجو ان تتحقق في القريب العاجل.

تصريحات الجارالله للصحافيين جاءت على هامش مشاركته في احتفال سفارة رومانيا بالكويت باليوم الوطني الذي أقيم مساء اول من أمس في فندق الشيراتون.

وحول نظرة الكويت لانعقاد القمة الخليجية في موعدها بحضور جميع الاعضاء، قال الجارالله :ان الكويت تنظر الى انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في الرياض بتفاؤل وأمل كبيرين جدا وان تحقق ما نتطلع اليه كأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أمن واستقرار وتطور في مسيرة المجلس، لافتا الى انه ذكر اكثر من مرة ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

واضاف ان انعقاد الاجتماع الوزاري القادم الذي يليه انعقاد القمة القادمة يؤكد اننا بالفعل نسير في الاتجاه الصحيح كما تؤكد ان هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بالخلاف الخليجي كما تتعلق بجهودنا لطي صفحة هذا الخلاف.

وردا على سؤال يتعلق بوجود تصريحات وتغريدات مسيئة قد تعيق جهود المصالحة اجاب الجار الله: نحن لا ننظر الا الى الايجابيات وما هو أمامنا فيما يتعلق بالخلاف الخليجي حاليا ايجابيات وليست سلبيات فإن يجتمع أبناء الخليج في مهرجان كروي رائع في الدوحة فهذا مؤشر إيجابي جدا وممكن القياس عليه، اضافة الى تحديد موعد للقمة وموعد للاجتماع الوزاري ايضا مؤشر إيجابي لذلك ننظر الى الايجابيات ولا ننظر الى السلبيات.

أسرى اليمن

وحول ما اذا طلب من الكويت التدخل لنقل المرضى من اسرى الحرب في اليمن افاد الجارالله الى انه لم يطلب من الكويت التدخل لنقل المرضى من الأسرى في اليمن من الجانبين وقال: يبدو ان عملية النقل تسير بانسيابية ولا عقبات في هذا الصدد فقد تم نقل عدد من المرضى وإذا كان هناك عدد متبقٍ من المرضى فسيتم نقلهم من قبل الصليب الاحمر خاصة انه امر انساني بالدرجة الاولى.

وعن رؤيته لوجود مؤشرات للتهدئة في الملف الايراني، والزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية العماني الى طهران.. اوضح ان الكويت تتمنى التهدئة فيما يتعلق بالملف الإيراني وبالفعل مؤشرات للتهدئة يلحظها الجميع فالتصعيد الذي كنّا نعيشه منذ أشهر لم نعد نعيش اجواءه الان وبالتالي كل جهود الإخوة في سلطنة عمان الرامية للتهدئة مقدرة فهي دائماً تسعى للتهدئة والحوار ونثمن ذلك كما نقدر التواصل العُماني مع السلطات الإيرانية وأي جهة اخرى تتبنى جهودا لتهدئة في هذا الملف.

وحول تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرات لحماية الملاحة في المنطقة قال : نعم حسب ما أشار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف هناك العديد من المبادرات ولعل آخرها ما يتعلق بالمبادرة الإيرانية (مبادرة هرمز) وبدورنا ننظر بايجابية لكل المبادرات وبكل تأكيد نتمنى بالفعل ان تؤدي هذه المبادرات الى التهدئة وتجاوز مرحلة التصعيد الذي كنّا نعيشها خلال الفترة الماضية.

وازاء دلالات موقع واختيار توقيت انعقاد القمة في الرياض اجاب :نحن نقدر للأشقاء في المملكة العربية السعودية استضافة القمة وبالتالي تأتي المملكة العربية السعودية لعقد القمة باعتبارها دولة المقر وهذا امر طبيعي.

واضاف: المملكة عودتنا على استضافة مثل هذه الفعاليات الخليجية عالية المستوى حرصا منها على تسهيل القمم الخليجية ودعمها بعقد الاجتماعات المنتظمة على مدار السنة.

واشار الى ان انعقاد القمة الخليجية سيكون يوم 10 الحالي اما الاجتماع الوزاري فسيعقد يوم 9 ديسمبر الحالي.

وحيال المشاركة الكاملة لأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي في القمة المقبلة وترقبه لهذه الاجتماعات ومستوى التمثيل، قال: صحيح المشاركة ستكون لجميع الدول الأعضاء ونحن لا نقول نترقب بل نقول نتمنى ان تكون هذه القمة على اعلى المستويات وان تعود الروح الى القمم الخليجية كما كانت.

وحول اذا ما كانت هناك اجتماعات ثنائية ستشهدها القمة المقبلة قال: في جميع القمم هناك اجتماعات ولقاءات واتصالات ثنائية، متداركاً كل الذي أستطيع ان أقوله لكي ابدد قلقكم هو اني ادعوكم الى التفاؤل.

مضيق هرمز

وعن موافقة الكويت للانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز وفق تعليقات مسؤولين امريكان اجاب: فيما يتعلق بانضمام الكويت للتحالف الدولي لحماية مضيق هرمز أعلنا في اكثر من مناسبة اننا لسنا بعيدين عن هذا التحالف وقد شاركنا في اجتماعات في إطار هذا التحالف وموقفنا المعلن من هذا الاتحاد لم يتحدد بعد ونحن مازلنا في مرحلة دراسة تفاصيل هذا التحالف.

وبين بان التصريح الأميركي بان الكويت وقطر ستنضمان الى التحالف الدولي لحماية مضيق هرمز،تم تصحيحه بان الكويت وقطر مازالتا تدرسان الانضمام للتحالف.

وبخصوص الرسائل التي حملتها الكويت من ايران الى دول خليجية وإعلان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن وجود 3 دول خليجية وافقت على المقترح الايراني واذا ما كانت الكويت واحدة منها قال الجار الله: نحن حملنا هذه الرسائل وننظر بايجابية لاي مبادرة سواء مبادرة هرمز أو غيرها والتي تهدف للتهدئة في المنطقة.

وبشأن الدعوة التي وجهت له لزيارة ابو ظبي قال: بالفعل وجهت لي دعوة من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور انور قرقاش لحضور منتدى بني ياس واعتذرنا لانشغالنا في تلك الفترة.

المسيء للكويت

وحول الإجراءات التي اتخذت ضد الصحافي البحريني المسيء للكويت ثمن الجارالله التحرك السريع من قبل من وصفهم بالإخوة في مملكة البحرين منذ اللحظات الاولى لانتشار فيديو الصحافي المسيء للعلاقات الكويتية- البحرينية وقال: تم التحرك من قبل وزارة الخارجية مع اشقائنا في البحرين وأبلغناهم بهذا الفيديو وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات ما يجعلنا نثمن عاليا هذا التحرك السريع من الاشقاء في البحرين والذي يعكس حرصهم على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين فلقد أبلغونا بان هناك إجراءات اتخذت وسوف تتخذ لردع مثل هذه الاساءات.

وحول اذا ما كان هناك جديد في ملف اختفاء البغلي قال: مع الأسف لا أستطيع ان أقول ان هناك بوادر ايجابية ولكن هناك محاولات متواصلة من جانبنا وأيضا من قبل وزارة الداخلية حيث ان هناك وفدا سيزور رومانيا لمتابعة هذا الملف وبالنسبة لنا هذا الملف سيبقى مفتوحا وسنواصل اتصالاتنا مع أصدقائنا في رومانيا الى ان نصل الى نتيجة محددة لمعرفة مصير البغلي.

وحول رحلته المقبلة الى دول أوروبية واذا ما كانت ستتم قبل نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل اجاب زيارتي المقبلة ستضم براغ ورومانيا واوكرانيا، واعتقد انها ستكون مع بداية عام 2020.

رئاسة سعودية

وازاء ترؤس المملكة العربية السعودية لقمة الـ 20 قال: اليوم ستكون بداية استهلال رئاسة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمجموعة الـ 20 وننظر بفخر واعتزاز وثقة مطلقة بان المملكة العربية السعودية ستسهم إسهاما كبيرا في اطار هذه المجموعة التي تتحكم في اقتصاديات العالم وتتحكم في كل ما يتصل بالتنمية والصحة وبالعمالة ولكل مرافق الحياة وهناك برنامج حافل جدا اعد من قبل الأشقاء في المملكة خلال ترؤسهم لهذه القمة يتضمن لـ 100 مؤتمر على مدى الرئاسة لمد القطاعات المرأة المجتمع المدني الصحة التنمية الاقتصاد وغيرها من القطاعات العامة وستكون المملكة العربية السعودية خلال قمة نوفمبر 2020 حافلة تماما بهذه النشاطات وبهذا التحرك الذي سيضفي ظلالا من الثقة وسيحقق دفعا قويا جدا لقدرات وامكانات المملكة للإسهام في دور فاعل ومؤثر في مجموعة الـ 20.

واضاف نهنئ الأشقاء في المملكة على هذا الإنجاز الذي يعد انجازا لجميع دول المجلس مؤكدين ثقتنا بان المملكة ستنقل هموم وهواجس منطقة الشرق الاوسط الى هذا المحفل الدولي المهم.

ومن جانبه أكد السفير الروماني لدى البلاد دانيل تناسي ان العيد الوطني الروماني هو عيد الوحدة لكل الرومانيين وهو اليوم الذي قررت ترانسلفانيا ان تكون جزءاً من مملكة رومانيا.

واضاف ان رومانيا والكويت يحتفلان بعلاقات ثنائية ممتدة على مدى 56 عاما من الصداقة، مشيرا إلى ان البلدين مستمران في تطوير علاقاتهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والتعليمية والأكاديمية و الصحية.

واشاد بفترة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي خلال الـ 6 اشهر الأولى من هذا العام وإسهامها في فتح سبل جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت وعلى سبيل المثال استضافة الكويت منتدى الاعمال الأوروبي- الخليجي بعنوان «واحة الفرص» في مارس من هذا العام.

وتابع : كما مهدنا الطريق لوجود بعثة للاتحاد الأوروبي في الكويت في الاول من سبتمبر هذا العام.

ولفت إلى تقدير بلاده لجهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد كقائد للعمل الإنساني، موضحاً ان رومانيا تساند جهود الوساطة المحمودة لصاحب السمو الامير في المنطقة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللكويت واهلها التقدم والازدهار و السلام والرخاء للمنطقة.

