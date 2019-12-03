وطن النهار

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أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزراة الاعلام يوسف مصطفى بان العلاقات الكويتية الهندية تاريخية ووثيقة بين الشعبين الصديقين.

ولفت مصطفى في كلمة القاها خلال ندوة بعنوان «اعرف الهند» التي اقامتها سفارة الهند لدى البلاد بالتعاون مع هيئة السياحة الهندية، مساء اول من امس بفندق راديسون بلو، بحضور عدد كبير من الضيوف من مسؤولين من حكومة الكويت وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكبار منظمي الرحلات السياحية، وممثلين عن شركات الطيران، الى ان هذه العلاقات التي بنيت على اساس الاحترام اسهم فيها التبادل الثقافي بين البلدين منذ قرون مضت، مشيرا الى ان الهند تعد من الدول المهمة للكويت وان الجالية الهندية بالكويت تعد من اكبر الجاليات الموجودة في الكويت وانها تسهم في بناء الدولة. وقال كما ان معظم الكويتيين مهتمون بالهند وبثرواتها وهناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبينهم. واوضح ان الكثير من الكويتيين يتوجهون الى الهند لاغراض عدة منها السياحة والعلاج والاستثمار وان هناك رحلات يومية تربط البلدين ولجميع المناطق. واشار الى ان الهند بلد كبير ومتعدد الثقافات وبلد سياحي بامتياز، لافتا الى ان هناك اهتماماً كويتيا كبيرا بالهند سواء على المستويين الرسمي او الشعبي.

واشاد بالتعاون مع السفارة الهندية في هذا المجال موضحا ان الشعب الكويتي وحتى المقيمين على هذه الارض يعرفون الهند وتاريخها العريق وما يربطنا بهم من علاقات وثيقة في جميع المجالات كما اشاد بالدور الذي تلعبه الروابط بين الناس في تعزيز العلاقة على مر السنين.

ومن جانبه، تحدث ك. جيفا ساجار، سفير الهند في الكويت، عن السمات الفريدة للهند، ونسيجها الجغرافي والثقافي الغني والمتنوع، والتواصل الخاص بين شعبي البلدين الصديقين، ودعا ممثلي الصناعة من البلدين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لاستكشاف فرص التعاون لتزويد السياح بعروض قيمة معززة وتجربة سفر سلسة.

واوضح ان السفارة تقدم جميع التسهيلات للسياح وتقدم لهم المعلومات الكافية عن الهند، موضحا ان علاقة البلدين القوية تسهم في ارتفاع عدد السياح الكويتيين الى الهند، منوها الى ان الندوة اعطت فرصة ممتازة لجميع المشاركين في هذا المجال في الكويت للتعرف على التطورات الجديدة التي تحدث في قطاع السياحة الهندي، كما وفرت منصة فريدة للتواصل التجاري.

