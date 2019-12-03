وطن النهار

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علمت «النهار» من مصادر خليجية ان الاجتماع الوزاري الخليجي سيعقد مرة واحدة يوم 9 ديسمبر الحالي لمناقشة القضايا والملفات التي سترفع للقادة في قمتهم الخليجية يوم 10 الحالي ولن يكون هناك اجتماع مسبق للقمة سوى الاجتماعات التي سبقت القمة والتي عقدت في سلطنة عمان الرئيس الحالي للقمة الخليجية حيث ستسلم الرئاسة الى دولة الامارات العربية.

ولفتت المصادر الى ان الاجتماع الوزاري سيعقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

اما عما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن الزيارة السرية التي قام بها وزير خارجية قطر الى الرياض في شهر اكتوبر الماضي قالت المصادر ربما يكون كلام الصحيفة صحيحا ونحن سمعنا بهذا الاجتماع وهناك تأكيدات من اطراف عدة على حدوث هذه الزيارة لذلك نعلق امالا كبيرة على ايجاد طرق لحلحلة الازمة الخليجية، منوهة الى ان التفاهمات بين الجانبين تضمنت مناقشة العديد من القضايا منها مسألة القيادات الاخوانية المقيمة بالدوحة.

كما علمت «النهار» انه لم يتم تحديد من سيمثل الكويت في الاجتماع الوزاري الخليجي حتى اللحظة وان الوزارة بانتظار التعليمات من رئاسة الحكومة والقيادة السياسية ومن المحتمل ان يمثل الكويت نائب وزير الخارجية خالد الجار الله الذي سيكون ايضا ضمن الوفد المرافق او وزير الصحة وزير الخارجية بالتكليف د. باسل الصباح في ظل عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

