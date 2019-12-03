وطن النهار

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اكد سفير كازاخستان لدى البلاد داولت تازابيك أولي يمبيردييف ان العلاقات بين الكويت وبلاده تنطلق من الزيارة التي قام بها الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف الى الكويت عام 1997.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة عيد رئيس الجمهورية عصر اول من امس الاحد بفندق كراون بلازا : ان الزيارة اثمرت انذاك اتفاقيات كان من بينها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي. فضلا عن وجود رغبة مشتركة لدى الكويت وكازاخستان لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، اضافة الى استعداد رجال الاعمال الكويتيين للاستثمار المشترك مع الجانب الكازاخستاني.

وقال: ان الاستقرار السياسي والاقتصادي في كازاخستان يوفر الامن الاستثماري الضروري لتشجيع المستثمرين، مشيرا الى وجود اهتمام للاستثمار في المجال الزراعي في كازاخستان بسبب امتلاكها لامكانات كبيرة واراض شاسعة صالحة للزراعة.

واكد ضرورة تعزيز العلاقات بين الشعبين الكويتي والكازاخستاني في المجال الثقافي الذي يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعريف كل منهما على ثقافة الاخر. وقال: تحظى جهود صاحب السمو بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم وفي جمهورية كازاخستان. ومنحته منظمة الأمم المتحدة لقب القائد العمل الانساني في عام 2014 كدليل على ذلك. مؤكدا توافق أفكار صاحب السمو مع مبادرة الرئيس الأول لكازاخستان وقائد الشعب نورسلطان نزارباييف بشأن عملية المصالحة الاسلامية والتي نعتبرها نموذجا جديدا للعلاقات المتميزة في العالم الاسلامي من خلال اظهار النوايا الحسنة ونهج بناء لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.

واضاف : يقدر شعب كازاخستان تقديرا عاليا المساعدة المعنوية والمالية التي قدمها شعب وقيادة الكويت بعد حصوله على الاستقلال في 1991. اذ أصبحت الكويت واحدة من تلك الدول التي دعمت منذ البداية الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمت تنفيذها في الجمهورية.

وتابع كلامه : تشكر كازاخستان القيادة الكويتية لدعمها مبادرات كازاخستان في اطار منظمة التعاون الاسلامي.

وفي هذا الصدد تعرب عن امتنانها لدولة الكويت للانضمام الى تشكيل المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي ومقرها في مدينة نور سلطان ومصادقة ميثاق هذه المنظمة مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بمليون و700 الف دولار.

