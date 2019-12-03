وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار أن القائمين على الجائزة حريصون على تكريم كوكبة من ابناء الكويت البررة الذين خدموا الكويت في جميع المحافل المحلية والدولية ورفع اسم الكويت عالياً، مشيراً إلى ان تكريمهم ليس منة أو فضلاً بل واجب وطني تعبيراً عن شكرنا لهم لما بذلوه من خدمة لوطنهم.

وقال البغلي: منذ بداية فعاليات الجائزة عام 2007 حتى 2019 تم تكريم كوكبة من البررة يصل عددهم في كل سنة ثلاثين مكرماً بناء ما قدموه من إنجازات لخدمة الكويت.

وأوضح البغلي ان جائزة البغلي للابن البار مستمرة في تكريم أبناء الكويت البررة الى ما لا نهاية ولن تتوقف عن التكريم وهذا اقل ما يقدم لهم.

وأكد البغلي ضرورة تكريم هؤلاء وهم أحياء حتى يشعروا بما قدموا لوطنهم وإدخال السعادة في قلوبهم، وقال ان الشخصيات الكويتية وأبناء الكويت البررة عرفنا فيهم الصدق والوفاء، كما لمسنا منهم التعاون والعطاء ولاننا نؤمن بان تكريمهم رسالة سامية تبعث على العزم في نفوس الأجيال القادمة وتجعلهم على بصيرة من أمرهم لذا كان يليق بهم تكريمهم بوصفهم أبناء الكويت البررة.

وفيما يلي أسماء المكرمين من ابناء الكويت البررة لجائزة البغلي للابن البار لعام 2019 والذين تشرفنا بتكريمهم، وهم الشخصيات المكرمة.

