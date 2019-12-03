وطن النهار

تكريم أبناء الكويت البررة فكرة وإن كانــت صغيــرة فــي حجمهــا فإنهــا كبيــرة فــي مضمونهــا.. انطلقنــا بهـا وأخذنـا علـى عاتقنـا حمـل الرسـالة الوطنيـة لتقديـر الجميـل وفـاء لـكل مـن يقــدم خدمــة لهــذا الوطـن الغالي الــذي طالمــا أظلنــا بظلاـه وشــملنا برعايتــه . وهـذه الفكـرة بـدأت وتتواصل، وسـوف نمضـي بمسـيرة التكريـم لنصافـح الأيـادي البيضـاء تزامنـا مـع مصافحتنـا للفائزيـن ، فتكـون الفرحـة فرحتيـن البـر بالوطـن مــع البــر بالآباء والأمهات . من هم؟ إنهــم كوكبــة مــن الســادة الأفاضل والســيدات الفاضــلات أبنــاء الكويــت البــررة الذيـن اسـتطاعوا أن يرفعـوا اسـم الكويـت عاليـاً فـي شـتى المجـالات وفـي كثيـر مـن المحافـل الدوليـة، وقـد أخـذوا علـى عاتقهـم مسـؤولية الارتقـاء بهـذا الوطـن الغالـي حتـى ضربـوا لنـا أروع الأمثلة فـي البـر والتضحيـة والإيثـار. فشـكرا لهـم علـى مـا بذلـوه مـن عطـاء وجزاهـم عنـا وعـن الكويـت كل خيـر. لماذا التكريم؟ لأننـا عرفنـا فيهـم الصـدق والوفـاء ولمسـنا منهـم التعـاون والعطـاء ولأننـا نؤمـن بـأن تكريمهـم رسـالة سـامية تبعـث العـزم فـي نفـوس الأجيال القادمـة وتجعلهـم علـى بصيـرة مـن أمرهـم لذلـك وجـب تكريمهـم لأنهـم أبنـاء الكويـت البـررة .

إن مبرة إبراهيم البغلي للابن البار هي إحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي، وتم من خلالها ترجمة توجهات وتطلعات الدولة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع، حيث تم تنفيذ عدة أنشطة وبرامج ومسابقات ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2019.

هذا ونحرص دائما على التوسع أكثر وأكثر في هذا العمل الإنساني والاجتماعي، وهناك توجه لتشمل نسخة 2019 مشاركة أبناء كل دول مجلس التعاون.

ومنذ انطلاق جائزة البغلي للابن البار في عام 2007م وحتى نسختها الثالثة عشرة منها في عام 2019م، نحرص على ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

ختامـا يسـرني أن أتقـدم بتحيـة إعـزاز وإكبـار إلـى مقـام صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمد الجابر الصبـاح أميـر البـلاد حفظـه الله ورعـاه، وإلـى سـمو ولـي العهـد الأمين حفظـه الله وإلـى سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء الموقـر حفظـه الله علـى مـا يولونـه مـن رعايـة متميـزة للقضايـا الشـبابية وتلـك المتعلقـة برعايـة وتأهيـل وخدمـة كبـار السـن فـي هـذا العهـد الزاهـر الـذي احتلـت فيـه دولـة الكويـت الحبيبـة المكانـة المرموقـة والمتميـزة فـي مجـالات العمـل الإنسـاني المختلفـة نظيـر دعمهـا للعديـد مـن دول العالـم علـى المستوى المحلي والإقليمي والقـاري والدولـي والتـي نالـت الاستحسان والإشادة مـن جميع دول العالـم وتوجـت هـذه المكانة هيئـة الأمم المتحدة بتسـمية صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمد حفظـه الله ورعـاه بلقـب القائـد الإنساني، وجعلـت مـن الكويـت مركـزاً دوليـا للعمـل الإنساني كمـا أتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر لوزيـر الشؤون الاجتماعية الأستاذ الفاضـل سـعد الخراز لرعايتـه الكريمة لمسـابقات جائـزة الابن البـار لعـام 2019م، وجميـع العامليـن بمختلـف مسـمياتهم ومسـتوياتهم الوظيفيـة فـي الـوزارة.

والشـكر موصـول للسـيد علـي حسـن رئيـس اللجنـة العليـا للجائـزة وجميع رؤسـاء وأعضـاء فـرق العمـل المنبثقة عـن اللجنـة لدعمهـم لعمـل وفعاليـات الجائزة ، متمنيـا أن يسـتمر اللقـاء معكـم دائمـاً وأبـدا والكويـت تزهـو بمعالـم ومظاهـر النهضـة والتقـدم والرقـي فـي شـتى المجالات.

