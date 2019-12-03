مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن ديون مؤسسة البترول على بعض العملاء تجاوزت الـ 500 مليون دينار، ومضى على بعضها أكثر من عام كامل بسبب مشاكل لديهم في عدم قدرتهم على سداد المبالغ أو مشاكل قضائية.

ولفتت إلى أن تلك المبالغ تمثل مجموع كل الديون المشكوك في تحصيلها والديون القائمة التي يجري تحصيلها من العملاء، مشيرة إلى أن لدى قطاع التسويق العالمي آلية متبعة لتحصيل الديون من العملاء بشكل ربع سنوي يتم بناء عليها التنسيق مع الجهات المعنية في المؤسسة.

وبينت أن وجود مديونيات ليس بأمر مستجد في المؤسسات التي تمارس نشاطاً تجارياً وفقاً للممارسات التجارية العالمية، مؤكدة أن هذا لا يقلل من دور المؤسسة في بذل كافة الجهود لتحصيلها من العملاء ودياً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية إن لزم الأمر.

وأوضحت أن الديون المشكوك في تحصيلها يتم تحديد مخصص لها حسب الإجراءات المتبعة سنوياً للتعامل مع مثل هذا النوع من الديون بالتنسيق مع الجهات المعنية في المؤسسة.

واشارت المؤسسة الى أن التأخير في السداد يؤثر بشكل كبير على سيولة المؤسسة وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه الغير، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق للوصول إلى آلية متفق عليها بين الأطراف بما يضمن سرعة اعتماد الفواتير وتحصيل المبالغ المستحقة.

