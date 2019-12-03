مال وأعمال

أعلنت شركة ليماك للانشاءات انها انتهت في 27 نوفمبر الماضي، من تصنيع 807 اقواس لانشاء السقف الداخلي من مطار الكويت الدولي الجديد، وقد تم تثبيت 95 في المئة من هذه الأقواس. وقالت الشركة في بيان لها ان تصنيع الأعمال الهيكلية في المطار اكتملت بنسبة 50 في المئة تقريباً كما تم البدء بأعمال التثبيت، موضحة بأن الأعمال تتقدم بمعدل 1.5 في المئة شهرياً. وأوضح مدير مشروع ليماك للانشاءات الكويت، ريتشارد ميريديث، ان مشروع مطار الكويت الدولي الجديد قد اكتمل بنسبة 25.6 في المئة كما في 20 نوفمبر2019. وصمّم مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (T2) ليكون واحداً من اكثر المطارات تطوراً وحفاظاً على البيئة في العالم وليكون بوابة مميّزة للكويت. كما سيكون لدى مبنى الركاب الجديد قدرة استيعابية اولية تبلغ 25 مليون مسافر سنوياً، واستيعاب جميع انواع الطائرات من خلال 51 بوابة ومدرج. وتُقدر كلفة المشروع بنحو 1.312 مليار دينار، وتبلغ مدة تنفيذه 2192 يوماً، علماً بأن توقيع عقد المشروع تم في 30 مايو 2016، بينما تم استلام موقع العمل وبدء الانشاء في 28 اغسطس 2016. وتأسست شركة ليماك للانشاءات الكويت في عام 2016، من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وتُعد ليماك للانشاءات الكويت احدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات ليماك، احدى اكبر الشركات الرائدة في تركيا والعالم.